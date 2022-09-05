У Кабулі терорист-смертник підірвав вибухівку поруч з посольством РФ

Нападника застрелили охоронці, коли він наблизився до воріт посольства

В Афганістані поблизу посольства Росії прогримів вибух. Терорист-смертник підірвав вибухівку біля вороті будівлі. Є постраждалі. Про це повідомляє Al Arabiya News.

Зазначається, що нападника застрелили охоронці, коли він наблизився до воріт.

«Нападник-смертник, не досягнувши мети, був помічений та застрелений охоронцями російського посольства. Інформації про жертви поки немає», – йдеться в повідомленні.

Росія є однією з небагатьох країн, які зберегли посольство в Кабулі після того, як «Талібан» захопив країну більше року тому. Хоча Москва офіційно не визнає уряд Талібану, вони вели переговори з офіційними особами щодо угоди про постачання бензину та інших товарів.

Нагадаємо, бойовики «Талібану» після виведення військ США та НАТО з Афганістану у найкоротші терміни захопили у серпні практично без бою майже всі провінції країни. 15 серпня зайняли Кабул. Після цього понад два тижні таліби намагалися штурмом захопити єдину непідвладну їм провінцію Панджшер. 6 вересня вони заявили про захоплення долини.