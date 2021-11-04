США визнали помилкою авіаудар в Кабулі, в результаті якого загинули цивільні

США здійснили смертельну атаку 29 серпня 2021 року в Кабулі

Пентагон оприлюднив результати розслідування авіаудару безпілотника в Афганістані у серпні 2021 року, в результаті якого загинули цивільні. В установі визнали атаку помилкою, однак заявили, що вона не порушила жодних законів. Про це повідомили прессекретар Пентагону Джон Кірбі та генерал-лейтенант Військо-повітряних сил США Самі Саїд.

Як нагадав військовий, ВПС США здійснили смертельну атаку 29 серпня 2021 року в Кабулі. Ціллю авіаудару стала автівка Toyota Corolla. В результаті атаки загинули троє дорослих афганців та семеро дітей. На той час американський персонал помилково вважав, що автомобіль належить організації «ІДІЛ», яка мала намір здійснити теракт проти американських військових в міжнародному аеропорту імені Хаміда Карзая у столиці Афганістану.

При цьому за три дні до удару безпілотника терорист-смертник убив 13 військовослужбовців США та безліч евакуйованих афганців. Саїд сказав, що оператори та аналітики вважали, що удар по автомобілю був законною захисною дією, яка мала запобігти неминучій атаці. За його словами, вони не знали, що у цьому районі є діти.

«Особи, які брали участь в ударі, опитані під час цього розслідування, щиро вірили, що вони націлені на неминучу загрозу силам США. На жаль, інтерпретація чи кореляція розвідданих про те, що сприймалося тоді у реальному часі, була неточною», – повідомив Саїд

За словами посадовця, розслідування не виявило порушень закону, зокрема закону про війну. Однак під час виконання операції сталися помилки, які у поєднанні з неточністю підтвердження даних та збоями у зв'язку призвели до жертв серед цивільного населення.

Саїд додав, що повний звіт був переданий міністру оборони та оперативним командирам, щоб вони могли оцінити рекомендації та вирішити, як ще можна змінити заходи при плануванні подібних операцій. За його словами, повний звіт не може бути опублікований, оскільки методи, джерела, тактика, прийоми та процедури, які використовуються при завданні таких ударів, засекречені.

Нагадаємо, «Талібан» встановив в Афганістані жорстке валютне обмеження.

26 серпня в афганській столиці відбулося як мінімум шість вибухів. Перший теракт біля входу до кабульського аеропорту здійснив терорист-смертник. Відповідальність за атаки взяла на себе осередок «Вилаят Хорасан» – центральноазіатський філія угруповання «Ісламська держава».

У результаті вибуху біля аеропорту Кабула є загиблі. Серед жертв є діти та американці. Зокрема, 26 серпня були вбиті 13 військовослужбовців США.

До слова, таліби запропонували Туреччині управляти аеропортом Кабула. Офіційна Анкара ще думає над цією пропозицією.

До слова, Австралія, США і Велика Британія оприлюднили попередження для своїх громадян про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що є реальна небезпека терористичної атаки на Кабульський аеропорт.