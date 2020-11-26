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    У світі

    У Каліфорнії ув'язнені викрали з фонду допомоги безробітним близько $1 млрд

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    <p>Учасниками шахрайської схеми стали кілька десятків ув'язнених</p> - У Каліфорнії ув'язнені викрали з фонду допомоги безробітним близько $1 млрд

    Учасниками шахрайської схеми стали кілька десятків ув'язнених

    Аферу назвали «найбільшим шахрайством з використанням коштів платників податків за всю історію Каліфорнії»

    В американському штаті Каліфорнія з фонду надання допомоги безробітним був викрадений приблизно один мільярд доларів. Учасниками шахрайської схеми стали, зокрема, кілька десятків ув'язнених, які відбувають різні терміни покарання в тюрмах штату.

    Про це пише Politico.

    Прокурор округу Сакраменто Енн Шуберт назвала аферу «найбільшим шахрайством з використанням коштів платників податків за всю історію Каліфорнії».

    Слідство встановило, що шахраї організували подачу заявок на отримання допомоги у зв'язку з втратою роботи в період пандемії від 35 тисяч засуджених. Як мінімум 20 тисяч заявок фонд надання допомоги безробітним задовольнив.

    «Справа не тільки у викрадених грошах, питання в тому, що ми повинні перекрити кран, а це означає, що ми повинні припинити виплати засудженим, які перебувають у тюрмах. Ми звернулися до губернатора штату і закликали його до участі в перекритті цього крана», – заявила Шуберт.

    За фактом розкрадання коштів порушено кілька справ, при цьому прокурори налаштовані песимістично, вважаючи, що такі суми вивезені за межі штату, а то й країни.

    Чи є затримані або підозрювані в рамках цього розслідування, не повідомляється. Видання зазначає, що подібні розкрадання грошових коштів з фондів допомоги безробітним під час пандемії відбувалися масово по всій країні.

    Представники федеральної влади раніше заявили, що шахраї у США і в інших країнах могли викрасти з цих коштів близько восьми мільярдів доларів.

    Теги: кримінал шахрайство США гроші засуджені в'язниця безробіття
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