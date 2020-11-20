Прокуратура Нью-Йорка почала розслідування щодо дочки Трампа

Прокурори почали розслідування можливих махінацій Іванки Трамп з гонорарами

Прокурори в Нью–Йорку в рамках розслідування можливих податкових махінацій президента США Дональда Трампа зацікавилися гонорарами його дочки Іванки.

Про це повідомляє New York Times.

«Два окремих розслідування шахрайства щодо президента Трампа і його підприємств у штаті Нью-Йорк, одне кримінальне і одне цивільне, розширилися через списання податків на мільйони доларів гонорарів за консультації, деякі з яких пішли на Іванку Трамп», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, генпрокурор Нью-Йорка Летиція Джейм, що займається адміністративною справою проти Трампа про шахрайство, направила до Trump Organization запит з проханням надати документи про гонорари, які виплачувалися Іванці. Аналогічний порядок денний компанія Трампа отримала і від окружного прокурора Мангеттену Сайруса Венса, який веде кримінальне розслідування з тієї самої теми.

За даними видання, такі кроки було зроблено прокуратурою після того, як в кінці вересня з'явилася інформація про те, що Трамп протягом десяти років не виплачував федеральний прибутковий податок. Зазначалося, що в його податковій звітності протягом більшої частини часу фігурували збитки.

Загалом з 2010 по 2018 рік Трамп списав близько 26 млн дол. як витрати на консультаційні послуги, завдяки чому йому вдалося істотно знизити свої оподатковувані доходи. Водночас відомо, що одним із консультантів, послугами яких користувалася компанія політика, була його дочка Іванка.

Як пише New York Times, хоча законодавство дозволяє американським компаніям списувати свої витрати на консультаційні послуги, необхідно, щоб вони були обґрунтовані, а їхня вартість залишалася в межах ринкової.