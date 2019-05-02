У Казахстані кандидата у президенти зняли з виборів через незнання державної мови



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У Казахстані до ЦВК документи подали дев'ять претендентів на пост президента від республіканських об'єднань

Кандидат у президенти зробив 19 помилок з пунктуації та стилістики у письмовому завданні

У Казахстані Центральна виборча комісія відмовила у висуванні кандидатом у президенти громадському діячеві Жуматаю Алієву, тому що він не володіє вільно державною мовою.

Про це повідомила член ЦВК Ляззат Сулеймен, інформує портал Tengrinews.

«2 травня 2019 року в Центрвиборчкомі відбулося засідання лінгвістичної комісії щодо встановлення вільного володіння Жуматаєм Алієвим державною мовою. За результатами іспиту, що відбувся, лінгвістична комісія ухвалила рішення, що кандидат у президенти не володіє вільно державною мовою. З огляду на результат іспиту про неволодіння, було складено протокол про невідповідність його вимогам Конституції та Конституційного закону про вибори, що висуваються до кандидата у президенти», - зачитала вона проект постанови ЦВК.

Сулеймен зазначила, що згідно з другим пунктом постанови ЦВК відмовляє Алієву в реєстрації кандидатом у президенти.

Раніше член лінгвістичної комісії Аділь Ахметов повідомив, що Жуматай Алієв не володіє казахською мовою. У письмовому завданні він зробив 19 помилок з пунктуації та стилістики.

Як повідомлялося, у Казахстані до ЦВК подали документи дев'ять претендентів на пост президента від республіканських об'єднань, зокрема й чотирьох політичних партій. Серед них і Касим-Жомарт Токаєв, нинішній президент Казахстану, який вступив на посаду з 20 березня ц. р. після відставки Нурсултана Назарбаєва і оголосив про проведення в країні дострокових виборів. Вони мають відбутися 9 червня 2019 року. Вперше в політичному житті країни в президентських перегонах також братиме участь жінка.