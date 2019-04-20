У Казахстані перекинувся автобус: більше 10 людей загинули



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Toyota Camry зіткнулася з припаркованою уздовж дороги вантажівкою. Пасажирський автобус, який слідував трасою, уникаючи зіткнення з цими транспортними засобами, перекинувся

У Кордайському районі Жамбилської області (на півдні Казахстану) в суботу внаслідок ДТП за участі пасажирського автобуса загинули 11 людей, повідомив прес-секретар МВС Казахстану Нурдільда Ораз.

«У результаті ДТП на місці загинуло вісім осіб, 32 людини були доставлені в медичні установи, де від отриманих травм померли ще троє», - сказав Ораз журналістам.

Він розповів, що ДТП сталася на 181 км автодороги Алма-Ата - Ташкент близько 5 години ранку.

Toyota Camry зіткнулася з припаркованою уздовж дороги вантажівкою. Пасажирський автобус, який слідував трасою, уникаючи зіткнення з цими транспортними засобами, перекинувся, наголосив Ораз.

На місце події виїхало керівництво області, прокурор, начальники обласних департаментів поліції, з надзвичайних ситуацій і управління у справах оборони.

В аварійно-рятувальних роботах задіяні близько 50 чоловік і 15 одиниць техніки оперативно-рятувальних служб, медицини катастроф і медполіції області, а також вертолітна техніка «Казавіаспас», зазначив він.