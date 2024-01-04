У Казахстані вибух вщент зруйнував кафе, є жертви (фото, відео)

Від кафе лишилися лише руїни

З-під завалів кафе рятувальники дістали тіла двох людей

У ніч на 4 січня у місті Уральськ у Казахстані стався вибух у кафе. Унаслідок цього будівля повністю обрушилася.

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За попередніми даними, у двоповерховій будівлі кафе RIZYQ внаслідок вибуху газо-повітряної суміші стався обвал будівлі на площі 110 кв. м. Пожежа спалахнула на площі 25 кв. м.

Після ліквідації пожежі рятувальники приступили до розбору завалів, під час було виявлено тіла двох загиблих, особи яких встановлюються.

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На даний момент силами ДНС виявлено та врятовано з-під зруйнованих конструкцій шістьох осіб, п'ятеро з яких доставлені до медустанов, одна людина від госпіталізації відмовилася.

Імовірно, під конструкціями можуть перебувати ще люди.

Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.