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У Казахстані вибух вщент зруйнував кафе, є жертви (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Казахстані вибух вщент зруйнував кафе, є жертви (фото, відео)
Від кафе лишилися лише руїни
фото з відкритих джерел

З-під завалів кафе рятувальники дістали тіла двох людей

У ніч на 4 січня у місті Уральськ у Казахстані стався вибух у кафе. Унаслідок цього будівля повністю обрушилася.

За попередніми даними, у двоповерховій будівлі кафе RIZYQ внаслідок вибуху газо-повітряної суміші стався обвал будівлі на площі 110 кв. м. Пожежа спалахнула на площі 25 кв. м.

У Казахстані вибух вщент зруйнував кафе, є жертви (фото, відео) фото 1
фото: batysqaz_tjd

Після ліквідації пожежі рятувальники приступили до розбору завалів, під час було виявлено тіла двох загиблих, особи яких встановлюються.

На даний момент силами ДНС виявлено та врятовано з-під зруйнованих конструкцій шістьох осіб, п'ятеро з яких доставлені до медустанов, одна людина від госпіталізації відмовилася.

Імовірно, під конструкціями можуть перебувати ще люди.

Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.

Теги: Казахстан рятувальники пожежа вибух

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