У Казахстані іноземці зобов'язані здавати відбитки пальців

Для громадян Казахстану вводиться добровільна дактилоскопічна реєстрація

Із 1 січня 2024 року у Казахстані запроваджена добровільна дактилоскопічна реєстрація для громадян Казахстану лише за їх згодою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Для іноземців та осіб без громадянства, які досягли 16-річного віку, запроваджується обов'язкова дактилоскопічна реєстрація, повідомляє Zakon.kz.

Обов'язкова дактилоскопічна реєстрація для громадянина Казахстану зберігається лише у випадках отримання посвідчення особи моряка.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Для іноземців та осіб без громадянства запроваджується вимога особистого звернення до реєструючих органів на території Казахстану для отримання ідентифікаційного номера. Раніше вони могли це зробити за місцем фактичного перебування на підставі виданої іншим особам довіреності.

До слова, Міністерство праці та соціального захисту Казахстану опублікувало на порталі «Відкриті НПА» проєкт поправок до правил реєстрації та розгляду клопотання про надання статусу біженця. Так, громадяни, які шукають притулку, повинні пройти обов'язковий медичний огляд на відсутність переліку захворювань, наявність яких забороняє іноземцям отримати статус біженця.

У Казахстані перебувають 520 осіб, які шукають притулок, та 325 осіб, які вже набули статусу біженців. Але для того, щоб набути статусу, їм потрібно відповідати низці умов і пройти спеціальну комісію.

Здебільшого біженці приїздять до Казахстану з Афганістану, України, Китаю, Сирії та Узбекистану. Проте з 2022 року найбільша кількість клопотань про надання статусу біженця була отримана ​​від громадян України, які становлять майже половину всіх осіб, які шукають притулку в країні.

Також є низка причин, через які українцям можуть відмовити у притулку. Заяви на набуття статусу біженця розглядаються спеціальною комісією, яка формується акімами областей, міст республіканського значення та столиці. Комісія приймає рішення щодо кожної заяви індивідуально та колегіально. Але є низка підстав для відмови, які прописані у статті 12 закону «Про біженців».