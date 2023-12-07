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Казахстан змінив правила прийому біженців: це стосується й українців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Казахстан змінив правила прийому біженців: це стосується й українців
Громадяни, які хочуть отримати притулок у Казахстані, мають пройти медогляд
фото із відкритих джерел

Влада Казахстану повідомила про нові правила для охочих набути статусу біженця 

Міністерство праці та соціального захисту Казахстану опублікувало на порталі «Відкриті НПА» проєкт поправок до правил реєстрації та розгляду клопотання про надання статусу біженця. Так, громадяни, які шукають притулку, повинні пройти обов'язковий медичний огляд на відсутність переліку захворювань, наявність яких забороняє іноземцям отримати статус біженця. Про це пише Ulysmedia.kz.

Наприклад, до цього списку входять туберкульоз, гострі інфекції, психічні розлади, наркоманія.

Нові правила спрямовані на підвищення відповідальності громадян, які шукають притулок. Крім того, передбачається норма, згідно з якою, якщо бажаючий набути статусу біженця залишить межі Казахстану без повідомлення міністерства, – розгляд клопотання припиняється.

Як зазначає видання, раніше в міністерстві праці та соціального захисту населення повідомили, що зараз у Казахстані проживає 325 біженців з Афганістану, України, Узбекистану, Сирії та Китаю. Вони забезпечені міжнародним захистом і не можуть бути вислані з країни. 

Нагадаємо, у Казахстані перебувають 520 осіб, які шукають притулок, та 325 осіб, які вже набули статусу біженців. Але для того, щоб набути статусу, їм потрібно відповідати низці умов і пройти спеціальну комісію.

Здебільшого біженці приїздять до Казахстану з Афганістану, України, Китаю, Сирії та Узбекистану.  Проте з 2022 року найбільша кількість клопотань про надання статусу біженця була отримана ​​від громадян України, які становлять майже половину всіх осіб, які шукають притулку в країні.

Також є низка причин, через які українцям можуть відмовити у притулку. Заяви на набуття статусу біженця розглядаються спеціальною комісією, яка формується акімами областей, міст республіканського значення та столиці. Комісія приймає рішення щодо кожної заяви індивідуально та колегіально. Але є низка підстав для відмови, які прописані у статті 12 закону «Про біженців».

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Теги: Казахстан притулок населення біженці правила

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