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Внаслідок удару по готелю у Харкові постраждали німецькі журналісти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Внаслідок удару по готелю у Харкові постраждали німецькі журналісти
Наслідки ракетної атаки на Харків
фото з відкритих джерел

Німецький телеканал засудив терористичну атаку росіян на цивільну інфраструктуру

Журналісти німецького телеканалу ZDF постраждали внаслідок ворожої атаки на Харків. В момент обстрілу вони були у готелі Kharkiv Palace. Про це повідомляє ZDF.

Зазначається, що у готелі на момент удару перебували семеро співробітників.

Журналісти зазначають, що після вибухів вони спустилися в укриття готелю. Проте український перекладач отримала поранення. Відомо, що у нього зламане ребро. Також поранення отримав охоронець.

Німецький телеканал засудив терористичну атаку росіян на цивільну інфраструктуру.

«Це чергова атака Росії на вільну пресу. Ми сподіваємося, що постраждалі колеги швидко одужають. ZDF продовжуватиме повідомляти про війну проти українського цивільного населення», – заявила головний редактор ZDF Беттіна Шаустен.

Нагадаємо, під час масштабної атаки на центр Харкова у суботу, 30 грудня, росіяни поцілили в готель

Раніше начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що окупанти нанесли більше шести ударів. Є пошкодження цивільної інфраструктури: лікувальної установи, багатоквартирних житлових будинів, магазинів та інших громадських місць, транспорту. Профільні служби працюють на місцях влучань. 

Теги: Харків журналіст війна ракета

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