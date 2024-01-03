Росія відкрила кримінальну справу проти глави казахської громади в Москві

У січні 2022 року в Казахстані Джамалов розкритикував введення російських військ у країну і назвав це окупацією

Приводом до відкриття кримінальної справи проти Джамалова став пост на його сторінці, де йшлося про втрати армії РФ на війні проти України

Слідчий комітет Росії відкрила кримінальну справу за статтею про фейки проти збройних сил Росії щодо керівника казахської громади в Москві Полата Джамалова. Про це повідомляє російське видання Тасс, посилаючись на джерело в правоохоронних органах.

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«Щодо керівника казахської громади в Москві Полата Джамалова 1944 року народження відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 207.3 КК РФ (публічне поширення завідомо неправдивої інформації про використання збройних сил РФ)», – наводить агентство слова співрозмовника.

Зокрема, приводом до відкриття кримінальної справи став пост на сторінці Джамалова в Facebook, до якого він прикріпив фото документа, згідно з яким до середини серпня 2022 року на війні в Україні загинуло 48 759 російських солдатів. Документ, за його словами, надіслала заступниця міністра фінансів РФ Ірина Окладникова віцепрем'єру Дмитру Григоренку.

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«8132 – середня кількість загиблих на місяць із початку СВО... гроші люблять рахунок», – підписав пост Джамалов.

Крім того, під час протестів у січні 2022 року в Казахстані Джамалов розкритикував введення російських військ у країну і назвав це окупацією.

Як повідомлялося, Вірменія усвідомила неефективність Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) у питаннях забезпечення захисту країни. Саме через це у грудні минулого року Єреван ратифікував Римський статут.