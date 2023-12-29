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Влада Казахстану ухвалила неочікуване рішення щодо «Талібану»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Влада Казахстану ухвалила неочікуване рішення щодо «Талібану»
Таліби більше не будуть вважатись терористами у Казахстані
фото із відкритих джерел

 Казахстан виключив «союзників» Путіна зі списку заборонених організацій

Уряд Казахстану неочікувано ухвалив рішення виключити радикальний рух «Талібан» зі списку заборонених організацій. Про це  заявив представник Міністерства закордонних справ республіки Айбек Смадіяров. За його словами, які наводить інформагентство «Казінформ», влада країни регулярно проводить ревізію списку відповідно до практики ООН.

«Казахстан регулярно проводить ревізію національного списку заборонених терористичних організацій з метою його актуалізації. У рамках зазначеного процесу було ухвалено рішення про виключення з нього руху «Талібан», – розповів Смадіяров.

Представник відомства зазначив, що за резолюціями Ради Безпеки ООН рух «Талібан» не входить до списків заборонених організацій, тому було ухвалено рішення щодо його виключення з переліку. Смадіяров також зазначив, що уряд Казахстану вибудовуватиме політичні контакти з його членами відповідно до рішень, ухвалених Генеральною Асамблеєю ООН.

Раніше стало відомо, що радикальний рух «Талібан» попросив Іран про доступ до Ізраїлю. Радикали висловили підтримку терористам ХАМАС і висловили бажання допомогти «підкорити Єрусалим». Зазначається, що таліби нібито попросили прохід для завоювання Єрусалиму, якщо Іран, Йорданія та Ірак захочуть підтримати їхні війська. 

Як відомо, невизнане світом угруповання «Талібан» підписало попередню угоду з Росією про постачання бензину, дизельного палива, газу та пшениці до Афганістану.

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Теги: Казахстан Талібан Єрусалим ХАМАС Йорданія влада

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