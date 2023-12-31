Стало відомо, чим вдарили росіяни по готелю в Харкові

У готелі були заселені 34 номери, але невідомо, яка кількість гостей там перебувала

У суботу, 30 грудня, під час масованого обстрілу Харкова ворог вдарив по будівлі готелю «Kharkiv Palace» та житловому будинку ракетами «Іскандер-М». Про це розповів керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко «Суспільному».

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За його словами, відомо, що у готелі були заселені 34 номери, але кількість гостей, яка перебувала під час атаки, ще не підрахували.

Наслідки удару по готелю в Харкові фото: Олег Синєгубов/Telegram

Нагадаємо, під час масштабної атаки на центр Харкова у суботу, 30 грудня, росіяни поцілили в готель.

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За інформацією мера Харкова Ігора Терехова, попередньо загиблих немає. Відомо про 16 постраждалих, п’ятеро з них уже у лікарні.

Раніше начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що окупанти нанесли більше шести ударів. Є пошкодження цивільної інфраструктури: лікувальної установи, багатоквартирних житлових будинів, магазинів та інших громадських місць, транспорту.

За інформацією начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, станом на 23:20 відомо про 21 постраждалого. Серед них 11 жінок та 10 чоловіків. Госпіталізовано 11 осіб, стан постраждалих – легкий та середній. Загрози життю постраждалих немає.

До слова, серед потерпілих унаслідок удару по Харкову – журналіст із Великої Британії.