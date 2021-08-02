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    У Китаї загорілася Сіаньська вежа (відео)

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    Пожежа в Сіаньській вежі міжнародної торгівлі - У Китаї загорілася Сіаньська вежа (відео)
    Пожежа в Сіаньській вежі міжнародної торгівлі
    Фото: Скріншот відео

    Причини виникнення пожежі з'ясовують. Також невідомо, чи постраждав хтось, як стався інцидент

    У китайському місті Сіань спалахнула пожежа у вежі, де здійснюють операції з міжнародної торгівлі. Про це повідомило видання Eventful China.

    Інцидент стався в неділю, 1 серпня. На відео, яке зняли очевидці, видно, як стовп густого чорного диму піднімається над будівлею.

    Відомостей про загиблих і постраждалих поки немає.

    Причини виникнення пожежі з'ясовують.

    Нагадаємо, що у Києві поряд з торгівельним центром «Піраміда» в мікрорайоні Позняки сталася масштабна пожежа. За повідомленнями очевидців, через несправну проводку загорівся одноповерховий новобуд поряд з ТЦ.

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    Теги: пожежа Китай Twitter
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    У Китаї загорілася Сіаньська вежа (відео)