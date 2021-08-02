У Китаї загорілася Сіаньська вежа (відео)

Причини виникнення пожежі з'ясовують. Також невідомо, чи постраждав хтось, як стався інцидент

У китайському місті Сіань спалахнула пожежа у вежі, де здійснюють операції з міжнародної торгівлі. Про це повідомило видання Eventful China.

Інцидент стався в неділю, 1 серпня. На відео, яке зняли очевидці, видно, як стовп густого чорного диму піднімається над будівлею.

Відомостей про загиблих і постраждалих поки немає.

Xi'an International Trade Tower pic.twitter.com/y0denEFLQG — Eventful China 中国事多 (@Eventful_China) August 1, 2021

Причини виникнення пожежі з'ясовують.

Нагадаємо, що у Києві поряд з торгівельним центром «Піраміда» в мікрорайоні Позняки сталася масштабна пожежа. За повідомленнями очевидців, через несправну проводку загорівся одноповерховий новобуд поряд з ТЦ.