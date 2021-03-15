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    Тіло одесита, що зник на початку березня, знайшли у катакомбах під містом

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    Останній раз Віталія Кушпеля бачили ввечері в районі Молдаванки - Тіло одесита, що зник на початку березня, знайшли у катакомбах під містом
    Останній раз Віталія Кушпеля бачили ввечері в районі Молдаванки
    Фото: Facebook/#ЛучшиеЛюди

    27-річний одесит перед зникненням натякав на самогубство

    У катакомбах передмість Одеси виявили тіло чоловіка, який зник 5 березня. Про це в неділю, 14 лютого, повідомили у Facebook-спільноті «На выручку. Лучшие люди. Одесса», яка присвячена пошуку зниклих людей.

    Відзначається, що в катакомбах в селі Нерубайське знайдений Віталій Кушпель, 1994 р. н.

    Чоловік зник 5 березня, останній раз його бачили ввечері в районі Молдаванки. При ньому був рюкзак з нашивкою «Nasa».

    Як відзначають в соціальних мережах знали Кушпеля люди, він пішов у катакомби, а своїй дівчині раніше сказав, що якщо не дасть про себе знати в суботу, то його вже немає в живих.

    У правоохоронних органах інцидент поки не коментують.

    Як повідомлялося раніше, на Херсонщині затримано 52-річного чоловіка, який підозрюється у вбивстві семирічної дівчинки. Перед арештом підозрюваний намагався вчинити самогубство.

    Теги: самогубство чоловік Одесса розшук
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