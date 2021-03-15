Тіло одесита, що зник на початку березня, знайшли у катакомбах під містом

27-річний одесит перед зникненням натякав на самогубство

У катакомбах передмість Одеси виявили тіло чоловіка, який зник 5 березня. Про це в неділю, 14 лютого, повідомили у Facebook-спільноті «На выручку. Лучшие люди. Одесса», яка присвячена пошуку зниклих людей.

Відзначається, що в катакомбах в селі Нерубайське знайдений Віталій Кушпель, 1994 р. н.

Чоловік зник 5 березня, останній раз його бачили ввечері в районі Молдаванки. При ньому був рюкзак з нашивкою «Nasa».

Як відзначають в соціальних мережах знали Кушпеля люди, він пішов у катакомби, а своїй дівчині раніше сказав, що якщо не дасть про себе знати в суботу, то його вже немає в живих.

У правоохоронних органах інцидент поки не коментують.

Як повідомлялося раніше, на Херсонщині затримано 52-річного чоловіка, який підозрюється у вбивстві семирічної дівчинки. Перед арештом підозрюваний намагався вчинити самогубство.