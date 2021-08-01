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    На столичних Позняках сталася масштабна пожежа (відео)

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    &laquo;Пожежа сталася поруч з ТЦ &laquo;Піраміда&raquo;, там розташована одноповерхова новобудова&raquo; &ndash; ДСНС Києва - На столичних Позняках сталася масштабна пожежа (відео)

    «Пожежа сталася поруч з ТЦ «Піраміда», там розташована одноповерхова новобудова» – ДСНС Києва

    Фото з відкритих джерел

    Займання сталося в одноповерховій новобудові, прямо біля ТЦ «Піраміда»

    У Києві на Позняках біля ТЦ «Піраміда» сталася масштабна пожежа.

    Про це повідомляє Київ оперативний.

    Опубліковано відео, на якому видно густий дим біля торгового центру.

    «Серйозна пожежа біля ТЦ Піраміда. Інформація уточнюється, сподіваємося обійдеться без постраждалих», – йдеться в дописі.

    Також відео інциденту з’явилося і в YouTube, де автор в описі повідомляє, що загорілася проводка.

    Пізніше, в ДСНС Києва розповіли подробиці пожежі, яка сталася поруч з ТЦ «Піраміда».

    «Пожежа сталася поруч з ТЦ «Піраміда». Повідомлення про спалах надійшло нам об 11:50. Там розташована одноповерхова новобудова. У приміщенні сталося коротке замикання електропроводки з поширенням вогню на кондиціонер. Палаючий кондиціонер загасили за допомогою вогнегасника до приїзду рятувальників», – повідомили сайту «Сьогодні» в ДСНС Києва.

    ТРЦ «Піраміда» – один з перших великих ТРЦ в Києві. Його площа становить понад 16 тис кв.м.
    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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    На столичних Позняках сталася масштабна пожежа (відео)