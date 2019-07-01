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    У світі

    У КНДР назвали історичною зустріч Трампа і Кім Чен Ина на кордоні двох Корей

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    <p>Дональд Трамп та Кім Чен Ин у прикордонному пункті Пханмунджом</p> - У КНДР назвали історичною зустріч Трампа і Кім Чен Ина на кордоні двох Корей

    Дональд Трамп та Кім Чен Ин у прикордонному пункті Пханмунджом

    Лідери США та КНДР провели зустріч у демілітаризованій зоні 30 червня

    Північна Корея вважає історичною зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина в демілітаризованій зоні на міжкорейському кордоні.

    Про це в понеділок повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

    «Кім Чен Ин провів історичну зустріч з Дональдом Трампом...Через 66 років після укладення угоди про перемир'я в 1953 році вищі керівники двох країн зустрілися один з одним в (прикордонному пункті) Пханмунджом, який є символом поділу, і обмінялися історичним рукостисканням», - пише ЦТАК.

    Нагадаємо, 30 червня відбулась третя зустріч Трампа і Кім Чен Ина в демілітаризованій зоні. 

    Зустріч двох лідерів тривала близько години, що значно більше, ніж передбачалося.

    Дональд Трамп заявив, що вони з лідером КНДР Кім Чен Ином за підсумками двосторонньої зустрічі домовилися підготувати команди переговірників. Таким чином вони змогли домовитися про відновлення зайшли в глухий кут ядерних переговорів.

    Про плани зустрітися з главою КНДР Трамп написав в Twitter напередодні візиту в Південну Корею.

    Нещодавно президент США повідомив, що отримав від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина «дружнього» листа з вітаннями до дня народження.

    Раніше у США заявили, що Штати готові відновити переговори про денуклеаризацію з Пхеньяном.

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