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    Українські миротворці, евакуйовані через виверження вулкану у Конго, повернулися до базового табору (фото)

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    Українські миротворці очікують подальших вказівок на своїй базі - Українські миротворці, евакуйовані через виверження вулкану у Конго, повернулися до базового табору (фото)
    Українські миротворці очікують подальших вказівок на своїй базі
    Фото: facebook/yurakulpa

    Військові на базі перебувають в режимі очікування на випадок повторної евакуації

    Українські миротворці, розташовані в Демократичній Республіці Конго, повернулися до бази неподалік вулкану Ньїрагонго, яку вони покинули з початком виверження вулкану. Про це повідомляє 18 окремий вертолітний загін у ДР Конго на своїй сторінці у Facebook.

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    Українські миротворці, евакуйовані через виверження вулкану у Конго, повернулися до базового табору (фото)
    Українські миротворці, евакуйовані через виверження вулкану у Конго, повернулися до базового табору (фото)
    Українські миротворці, евакуйовані через виверження вулкану у Конго, повернулися до базового табору (фото)

    «22 травня, близько 19 години в місті Гома, що в Демократичній Республіці Конго розпочалось виверження вулкану Ньїрагонго. Командуванням загону було прийнято рішення про евакуацію особового складу, озброєння та військової техніки у безпечне місце. Під час переміщення особовий склад діяв згідно з планом евакуації затвердженим вищим керівництвом ЗСУ. На даний час військовослужбовці у повному складі повернулися до базового табору, знаходяться в режимі чергування та очікують вказівок на випадок повторної евакуації», – йдеться у повідомленні.

    Помічник командира по зв'язках з ЗМІ 18 окремого вертолітного загону Миротворчої місія ООН Юрій Кульпа також оприлюднив у Фейсбуку відео і фото, як місцеве населення покидає Східну частину ДР Конго на кордоні з Руандою у зв'язку з виверженням вулкана Ньїрагонго.

    «Ніч була важкою, проте терпимою. На даний час всі повернулися до місць дислокації, перебуваємо в очікуванні», – написав Кульпа.

    Як повідомлялося раніше, у пʼятницю, 22 травня розпочалося виверження вулкану Ньїрангого у Конго – вперше протягом останніх 18 років. ЗМІ зазначають, що у багатьох сусідніх районах зникла електрика, а сотні людей покинули свої будинки.

    Сьогодні стало відомо, що потік лави зупинився в кількох сотнях метрів від столиці провінції Північна Ківу двохмільйонного міста Ґома.

    Теги: ЗМІ ЗСУ ООН вулкан військові Африка миротворці Демократическая республика Конго озброєння населення
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    Українські миротворці, евакуйовані через виверження вулкану у Конго, повернулися до базового табору (фото)