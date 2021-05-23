Українські миротворці, евакуйовані через виверження вулкану у Конго, повернулися до базового табору (фото)

Військові на базі перебувають в режимі очікування на випадок повторної евакуації

Українські миротворці, розташовані в Демократичній Республіці Конго, повернулися до бази неподалік вулкану Ньїрагонго, яку вони покинули з початком виверження вулкану. Про це повідомляє 18 окремий вертолітний загін у ДР Конго на своїй сторінці у Facebook.

«22 травня, близько 19 години в місті Гома, що в Демократичній Республіці Конго розпочалось виверження вулкану Ньїрагонго. Командуванням загону було прийнято рішення про евакуацію особового складу, озброєння та військової техніки у безпечне місце. Під час переміщення особовий склад діяв згідно з планом евакуації затвердженим вищим керівництвом ЗСУ. На даний час військовослужбовці у повному складі повернулися до базового табору, знаходяться в режимі чергування та очікують вказівок на випадок повторної евакуації», – йдеться у повідомленні.

Помічник командира по зв'язках з ЗМІ 18 окремого вертолітного загону Миротворчої місія ООН Юрій Кульпа також оприлюднив у Фейсбуку відео і фото, як місцеве населення покидає Східну частину ДР Конго на кордоні з Руандою у зв'язку з виверженням вулкана Ньїрагонго.

«Ніч була важкою, проте терпимою. На даний час всі повернулися до місць дислокації, перебуваємо в очікуванні», – написав Кульпа.

Як повідомлялося раніше, у пʼятницю, 22 травня розпочалося виверження вулкану Ньїрангого у Конго – вперше протягом останніх 18 років. ЗМІ зазначають, що у багатьох сусідніх районах зникла електрика, а сотні людей покинули свої будинки.

Сьогодні стало відомо, що потік лави зупинився в кількох сотнях метрів від столиці провінції Північна Ківу двохмільйонного міста Ґома.