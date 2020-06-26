Лукашенко хоче «рішуче» змінити Конституцію Білорусі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За зміни до Конституції у Білорусі будуть голосувати на референдумі, - Лукашенко

Президент білорусі хоче, щоб місцева влада більш широко займатися своїми територіями

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що потрібно вносити «рішучі» зміни до Конституції країни. Про це повідомляє видання БелТа.

«Конституція - Основний Закон. Ми її зробимо за два роки. Кілька варіантів мені вже запропоновано - вони не годяться. Люди просто бояться вносити більш рішучі зміни в Конституцію. Я думаю, нам це треба зробити. До прийняття Конституції ми взагалі багато зробимо в плані передачі повноважень вниз - до голів райвиконкомів, губернаторів», - заявив Олександр Лукашенко.

Президент Білорусі підкреслив, що місцева влада повинна більш широко займатися своїми територіями. «Що стосується перерозподілу повноважень нагорі - президент, парламент, уряд, - це все повинно бути прописано в Конституції. Вона буде прийматися на референдумі, ми повинні чітко визначити, яким шляхом будемо йти. Або ми підемо шляхом, як пропонують сьогодні мої «альтернативники» , через приватизацію, реформи і так далі - це не зі мною, я не піду на злам соціального устрою нашої країни», - сказав Лукашенко.

Водночас, він додав, що повернення до Конституції зразка 1994 року - це рух назад.

Нагадаємо, з четверга, 25 червня, у Росії розпочався тиждень голосування за поправки до Конституції. Головна «новація» – надання можливості Володимиру Путіну залишитися в президентському кріслі ще як мінімум на 16 років.

Читайте також: