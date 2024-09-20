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У Криму окупанти розпочали нову хвилю фільтраційних заходів

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Криму окупанти розпочали нову хвилю фільтраційних заходів
Окупанти почали перевіряти місцевих мешканців
фото з відкритих джерел

Ворог блокує цілі райони та ретельно перевіряє місцевих мешканців

Російські окупанти розпочали нову хвилю репресій проти мешканців окупованого Криму. Під приводом військових навчань «Барс-Крим» проводяться масові перевірки та блокування цілих районів. Мета цих дій – виявлення та придушення будь-якого опору окупаційній владі. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Такі заходи фільтрації розпочалися на захопленому півострові з метою виявлення «неблагонадійних» елементів» – йдеться у повідомленні.

Як пише інформаційний ресурс, такі рейди є систематичними на всіх окупованих територіях. Зокрема, нещодавно було посилено контроль за виїздом цивільних з Херсонщини, особливо тих, хто не прийняв російське громадянство.

ЦНС закликає всіх небайдужих громадян надавати інформацію про розташування ворожих військ, техніки та дії колаборантів.

Нагадаємо, МЗС відреагувало на пропозицію Сікорського віддати Крим під мандат ООН.

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Теги: Крим окупанти

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