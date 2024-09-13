Вибухи під Маріуполем: є підтверджене влучання по складу ракет для ППО окупантів

Загарбники розглядають евакуацію с. Портовське, все перекрито окупантами, така ж ситуація і в Мангуші

Петро Андоющенко: «Підтверджене влучання по складу з боєкомплектом та ракетами для систем ППО в хуторі Глибоке. Попередньо, можливе ураження чергового розрахунку ППО»

Під Маріуполем завдано удару по складу ракет для ППО окупантів. Можливе і ураження розрахунку ППО. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Підтверджене влучання по складу з боєкомплектом та ракетами для систем ППО в хуторі Глибоке. Детонація тривала до 5:20. Попередньо, можливе ураження чергового розрахунку ППО», – розповів він.

Наразі, за даними радника мера, загарбники розглядають евакуацію с. Портовське, все перекрито окупантами, така ж ситуація і в Мангуші.

«Мангуш. Виїзд в бік Маріуполя перекрито, частково закрита траса «Мангуш-Маріуполь». За спостереженнями, триває перебазування в режимі термінової евакуації після ураження. Подробиці згодом», – додав Андрющенко.

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Підтверджене влучання по складу з БК та ракетами для систем ППО в хуторі Глибоке фото% Telegram-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка

Нагадаємо, російські окупанти будують залізничну гілку аби скоротити шлях постачання військової техніки на фронт з Ростова-на-Дону до Маріуполя та Волновахи. За інформацією міської ради, логістичний шлях проходитиме через селище Бойківське (Тельманово) та до території Росії. Частково ділянки цієї гілки було побудовано ще навесні, як резервний варіант колії Гранітне-Маріуполь.

Раніше окупанти запустили добудовану залізницю з російського Ростова-на-Дону до Маріуполя через Гранітне/Маловодне.