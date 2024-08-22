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Карта бойових дій в Україні станом на 22 серпня 2024 року

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 22 серпня 2024 року
Від початку цієї доби відбулося 110 бойових зіткнень
фото з відкритих джерел

На Покровському напрямку тривають запеклі бої

За добу російські загарбники завдали по території України одного ракетного удару двома ракетами, та 76 авіаударів, скинувши 100 КАБів. Також здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 серпня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку цієї доби відбулося 110 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи окупантам ефективного вогневого ураження.  Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Ворог п’ять разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Липців та Вовчанська. Чотири атаки відбито, одна продовжується.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 серпня 2024 року фото 2

На Куп’янському напрямку

За добу відбулося 16 бойових зіткнень біля Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в районі Андріївки. Дванадцять зіткнень завершено, чотири – тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 серпня 2024 року фото 3

На Лиманському напрямку

Впродовж дня російські загарбники 17 разів атакували позиції українців поблизу Торського, Новосергіївки, Макіївки, Греківки та Сергіївки. Наші захисники відбили 16 атак, ще одна - продовжується.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 серпня 2024 року фото 4

На Сіверському напрямку

Оборонці української землі відбили один ворожий штурм у районі Спірного.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 серпня 2024 року фото 5

На Краматорському напрямку

Точилося шість боїв поблизу Григорівки, Часового Яру та Предтечиного, один з яких досі продовжується.

На Торецькому напрямку

Росіяни п’ять разів атакували українські війська біля Торецька та Північного. Успіху не мали.

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби точилися 46 боїв неподалік Пантелеймоновки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Миколаївки, Новогродівки, Михайлівки та Птичого. Сили оборони відбили 44 атаки, дві – ще продовжуються.

За попередньою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 238 окупантів вбитими та пораненими. Також знищено бойову броньовану машину, ПТРК та автомобіль. Крім цього, пошкоджено танк, п’ять артилерійських систем та бойову броньовану машину.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 серпня 2024 року фото 6

На Курахівському напрямку

Ворог 13 разів атакував наші позиції, намагався просунутися поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Побєди. Отримав гідну відсіч.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 серпня 2024 року фото 7

На Времівському напрямку

Активних дій окупантів не відмічено. Однак, загарбники завдають авіаційних ударів та перманентно обстрілюють територію українських міст та сіл і позиції наших підрозділів.

Нагадаємо, триває 911-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
Теги: окупанти Генштаб ворог

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