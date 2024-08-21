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Вночі Москву атакували безпілотники (відео)

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Вночі Москву атакували безпілотники (відео)
Пожежа у Ростовській області
фото: Скріншот

Мер Москви Сергій Собянін заявив про ураження трьох безпілотників

У ніч на 21 серпня Москву атакували безпілотники. Спочатку мер Москви Сергій Собянін у себе в Telegram написав про атаку безпілотників на Підмосков'я.

«Силами ППО Міноборони в міському окрузі Подольськ відбито атаку безпілотника, що летів на Москву», – заявив він.

Потім Собянін заявив, що в міському окрузі Подольськ силами ППО нібито було відбито атаку ще двох безпілотників, що летіли на Москву.

Зранку Собянін оновив інформацію, заявивши, що ППО Росії збила близько 10 безпілотників. Він підкреслив серйозність атаки, назвавши її однією з найбільших спроб атакувати Москву за допомогою дронів.

«Це одна з наймасштабніших спроб атакувати Москву за допомогою безпілотників за весь час», – написав він.

Міноборони Росії поки що не коментувало ці атаки.

Крім атаки на Підмосков'я, повідомлялося також про повітряні атаки на Бєлгородську та Ростовську області. У Ростовській області губернатор заявив про збиття ракети, а в Бєлгородській області спрацювала система ППО, нібито збивши кілька повітряних цілей.


 
 
 
 
 
 
 

Теги: окупанти Міноборони Telegram

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