Вночі Москву атакували безпілотники (відео)

Мер Москви Сергій Собянін заявив про ураження трьох безпілотників

У ніч на 21 серпня Москву атакували безпілотники. Спочатку мер Москви Сергій Собянін у себе в Telegram написав про атаку безпілотників на Підмосков'я.

«Силами ППО Міноборони в міському окрузі Подольськ відбито атаку безпілотника, що летів на Москву», – заявив він.

Потім Собянін заявив, що в міському окрузі Подольськ силами ППО нібито було відбито атаку ще двох безпілотників, що летіли на Москву.

Зранку Собянін оновив інформацію, заявивши, що ППО Росії збила близько 10 безпілотників. Він підкреслив серйозність атаки, назвавши її однією з найбільших спроб атакувати Москву за допомогою дронів.

«Це одна з наймасштабніших спроб атакувати Москву за допомогою безпілотників за весь час», – написав він.

💥А тим часом окупанти заявляють про атаку дронів на столицю боліт



Тамтешній мер повідомляє про збиття щонайменше 8 БпЛА у Подольську. Це лише 10 км до масквы та 53 км до кремля. pic.twitter.com/mNxMrUXhLM — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 21, 2024

Міноборони Росії поки що не коментувало ці атаки.

Крім атаки на Підмосков'я, повідомлялося також про повітряні атаки на Бєлгородську та Ростовську області. У Ростовській області губернатор заявив про збиття ракети, а в Бєлгородській області спрацювала система ППО, нібито збивши кілька повітряних цілей.















