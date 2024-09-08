Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Російські окупанти позбавляють мобілізованих шахтарів Луганщини соцгарантій

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Російські окупанти позбавляють мобілізованих шахтарів Луганщини соцгарантій
Загарбники звільняють мобілізованих шахраїів з роботи
фото з відкритих джерел

У тимчасово окупованій Луганській області мобілізованим до армії РФ шахтарям пропонують написати заяву про звільнення

 Мобілізованим до російської армії шахтарям пропонують написати заяву про звільнення в обмін на грошову компенсацію за невикористану відпустку. Це означає, що вони втратять усі соціальні гарантії, передбачені трудовим законодавством. Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогора.

«До речі, на період мобілізації трудовий договір з ними призупинений. Пропонують чоловікам добровільно залишитися без будь-яких соціальних гарантій», – повідомив голова Луганської ОВА.

За словами Лисогора, співробітникам «Східвугілля», яких примусово мобілізували, запропонували отримати грошову компенсацію за невикористані дні відпустки, накопичені до призову.

Для цього шахтарям потрібно звернутися з відповідною заявою, в якій необхідно вказати про звільнення за власним бажанням або за згодою сторін. Це офіційна пропозиція так званого «мінтопенерго» «ЛНР».

Лисогор наголосив, що на період мобілізації трудовий договір з шахтарями призупинений, тому така пропозиція фактично означає добровільну відмову від будь-яких соціальних гарантій.

Нагадаємо, окупанти мілітаризують українських дітей на окупованих територіях.

Теги: Луганщина окуповані території окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Покровському напрямку йдуть тяжкі бої у районі Воздвиженки, Михайлівки та Новогродівки
Наступ росіян на Покровськ може стати для них фатальним
20 серпня, 10:00
За словами нардепа, окупанти не очікували військової операції на території РФ від українського командування
Операція українських сил у Курській області: нардеп Костенко назвав складову успіху
8 серпня, 18:58
Начальник КМВА Сергій Попко повідомляв, що на підступах до Києва працює ППО
У Києві на лівому березі сталася пожежа
26 серпня, 09:35
Російська ракета прямувала до Закарпатської області
Українські воїни збили російську ракету з кулемета? Реакція ексречника Повітряних сил
26 серпня, 12:03
Під час атаки на Україну російський ворог застосував різні види озброєння
Масована атака по Україні: Шмигаль назвав кількість постраждалих областей
26 серпня, 10:49
«Вінницяоблводоканал»: «Зараз у всьому місті може спостерігатися відсутність води/понижений тиск»
Перебої з електропостачанням: у Вінниці зупинилися всі водопровідні станції
26 серпня, 20:24
Рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи на місці ворожого обстрілу на Одещині
Один з наймасованіших обстрілів України та атака на Київську ГЕС. Головне за 26 серпня
26 серпня, 21:00
Під час атаки російського дрона медики перебували у службовому авто
У Херсоні під ворожий обстріл потрапила бригада «швидкої», є постраждалі
27 серпня, 21:19
Російські окупанти продовжують політику стосовно мілітаризації дітей на окупованих територіях України
Окупанти мілітаризують українських дітей на окупованих територіях
4 вересня, 01:40

Події в Україні

Російські окупанти позбавляють мобілізованих шахтарів Луганщини соцгарантій
Російські окупанти позбавляють мобілізованих шахтарів Луганщини соцгарантій
Вночі окупанти обстріляли Суми: є загиблі та поранені (фото)
Вночі окупанти обстріляли Суми: є загиблі та поранені (фото)
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 вересня: ситуація на фронті
Російський авіаудар по Миколаївці на Донеччині: під завалами готелю двоє людей
Російський авіаудар по Миколаївці на Донеччині: під завалами готелю двоє людей
Карта бойових дій в Україні станом на 8 вересня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 8 вересня 2024 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
142K
Розвідка повідомила, скільки ще триватиме наступ росіян на фронті
53K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 вересня: ситуація на фронті
23K
Угорщина почала кампанію проти вступу України в ЄС: що наговорив Сійярто у Кишиневі
21K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
12K
Українець перейшов на бік окупантів: що Росія пообіцяла йому за участь у війні
11K
Втрати ворога станом на 7 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
Вчора, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua