Російські окупанти позбавляють мобілізованих шахтарів Луганщини соцгарантій

У тимчасово окупованій Луганській області мобілізованим до армії РФ шахтарям пропонують написати заяву про звільнення

Мобілізованим до російської армії шахтарям пропонують написати заяву про звільнення в обмін на грошову компенсацію за невикористану відпустку. Це означає, що вони втратять усі соціальні гарантії, передбачені трудовим законодавством. Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогора.

«До речі, на період мобілізації трудовий договір з ними призупинений. Пропонують чоловікам добровільно залишитися без будь-яких соціальних гарантій», – повідомив голова Луганської ОВА.

За словами Лисогора, співробітникам «Східвугілля», яких примусово мобілізували, запропонували отримати грошову компенсацію за невикористані дні відпустки, накопичені до призову.

Для цього шахтарям потрібно звернутися з відповідною заявою, в якій необхідно вказати про звільнення за власним бажанням або за згодою сторін. Це офіційна пропозиція так званого «мінтопенерго» «ЛНР».

Лисогор наголосив, що на період мобілізації трудовий договір з шахтарями призупинений, тому така пропозиція фактично означає добровільну відмову від будь-яких соціальних гарантій.

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