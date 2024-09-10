Якої техніки не вистачає Україні, щоб захистити енергооб'єкти? Відповідь уряду

Шмигаль повідомив, що наразі Україна домовляється з партнерами про передачу ЗРК

Україні потрібно більше переносних зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) для захисту окремих об'єктів критичної інфраструктури. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції.

Шмигаль зауважив, що наразі Україна домовляється з партнерами про передачу ЗРК.

«Ми зараз ведемо перемовини щодо надання Україні більшої кількості ПЗРК, щоб індивідуально ще більше захистити кожен об'єкт енергетики. Вони дуже ефективно себе проявили – ось такі переносні зенітно-ракетні комплекси – в індивідуальному захисті окремих об'єктів. Тому ми їх просимо більше на цю зиму у наших партнерів», – наголосив прем'єр.

Нагадаємо, що Денис Шмигаль заявив, що наразі неможливо вказати, в яких умовах українці будуть проходити зимовий опалювальний сезон. Держава готується до зими і можливих атак Росії, захищаючи енергооб'єкти першим та другим рівнем захисту.