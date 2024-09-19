МЗС відреагувало на пропозицію Сікорського віддати Крим під мандат ООН

У МЗС зазначили, що Крим – це центр ваги європейської архітектури безпеки

Міністерство закордонних справ України рішуче відкинуло пропозицію глави МЗС Польщі Радослава Сікорського передати Крим під мандат ООН для проведення там «чесного референдуму». Про це повідомляє пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.

«Територіальна цілісність України ніколи не була і не може бути предметом для обговорення чи компромісів. Крим – це Україна. Крапка», – наголосили у МЗС.

У відомстві підкреслили, що на боці України знаходяться як Сили оборони, так і міжнародні партнери, Статут ООН та норми міжнародного права.

МЗС також підкреслило, що Крим є ключовим елементом європейської безпеки, а її повноцінне відновлення можливе лише після деокупації всієї території України, включаючи півострів.

«Очікуємо подальшої рішучої підтримки партнерів, щоб примусити Росію повернутися до поваги до міжнародного права і Статуту ООН, вивести свої війська та озброєння з усієї суверенної території України та відновити її територіальну цілісність, а також притягнути Росію до відповідальності за її агресію проти України та за всі скоєні злочини», – додали у міністерстві.

Там також наголосили, що «усі зусилля мають бути спрямовані на те, щоб швидше досягти цих цілей, а не задовольняти, у той чи інший спосіб, апетити Кремля за рахунок інтересів України та міжнародного права».

Нагадаємо, Глава МЗС Польщі пропонує віддати Крим під мандат ООН: реакція Меджлісу.