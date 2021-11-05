У крові перехворілих на коронавірус знайшли антитіла, що допоможуть під час майбутніх епідемій

Один з різновидів антитіл здатний взаємодіяти з безліччю типів коронавірусу тварин на додаток до двох патогенів, які заражають людину

Результати дослідження допоможуть знизити кількість заражень та полегшити симптоми перебігу коронавірусної хвороби

Вчені з Дюкського університету та Університету Північної Кароліни в Чапел-Хілл виявили антитіла, які блокують різні варіанти коронавірусів, включаючи Covid-19. Також вони мінімізують симптоми хвороб, спричинених цими інфекціями. Дослідження опубліковано у журналі Science Translational Medicine.

Під час дослідження фахівці провели аналіз крові людей, які хворіли на вихідний вірус SARS-CoV-1 (SARS, спалах якого стався 20 років тому), та SARS-CoV-2 (Covid-19). Вчені виділили 1700 антитіл, які виробляє імунна система людини для блокування патогену від інфікування клітин. 50 антитіл мають високу ефективність щодо різних видів коронавірусів. Вони націлені на сайти зв'язування (ділянки в молекулі, які здатні вступати у стабільну взаємодію з іншими молекулами або клітинними структурами – «Главком») вірусів, які не змінюються під час їхньої мутації.

Один із видів антитіл виявився найбільш потужним. Він здатний взаємодіяти з безліччю типів коронавірусу тварин на додаток до двох патогенів, які заражають людину.

Тест на мишах показав, що цей вид антитіл може ефективно блокувати інфекції та перешкоджати зараженню або мінімізувати його наслідки.

Співавтор публікації доктор Бартон Хейнс вважає, що ці антитіла можуть бути терапевтичним засобом під час поточної епідемії. Але антитіла допоможуть захиститись і від спалахів подібних захворювань у майбутньому.

Нагадаємо, раніше вчені виявили ген, який удвічі збільшує ризик тяжкого перебігу Covid-19.

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