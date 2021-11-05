За добу в Україні понад 26 тис. нових хворих на Covid-19 та майже 700 смертей

93,2 % госпіталізованих із Covid-19 невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини

Найбільше нових випадків у Києві та Харківській області.

Протягом минулої доби, 4 листопада, в Україні зафіксовано 26 488 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 654, медпрацівників – 488).

Найбільше нових випадків у Києві, Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Одеській областях.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 5 497 осіб;

летальних випадків – 696;

одужало – понад 13,2 тис.осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – понад 3 млн осіб;

одужало – понад 2,4 млн осіб;

летальних випадків – понад 70 тис.;

проведено ПЛР-тестувань – 14,7 млн.

93,2% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено понад 11 млн людей, з них отримали одну дозу – понад 11 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – понад 7,7 млн осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено понад 18,8 млн щеплень.

270,3 тис. людей вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 190,3 тис. людей, повністю імунізовані – майже 80 тис. осіб.

До слова, станом на початок листопада коронавірус спричинив понад п’ять млн підтверджених смертей у всьому світі. Це дорівнює населенню Барселони або майже всієї Нової Зеландії.

Раніше повідомлялося, що за увесь час від коронавірусу в Україні померло 68 тис. людей.