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    За добу в Україні понад 26 тис. нових хворих на Covid-19 та майже 700 смертей

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    93,2 % госпіталізованих із Covid-19 невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини - За добу в Україні понад 26 тис. нових хворих на Covid-19 та майже 700 смертей
    93,2 % госпіталізованих із Covid-19 невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини
    фото звідкритих джерел

    Найбільше нових випадків у Києві та Харківській області.

    Протягом минулої доби, 4 листопада, в Україні зафіксовано 26 488 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 654, медпрацівників – 488).

    Найбільше нових випадків у Києві, Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Одеській областях.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 5 497 осіб;
    • летальних випадків – 696;
    • одужало – понад 13,2 тис.осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – понад 3 млн осіб;
    • одужало – понад 2,4 млн осіб;
    • летальних випадків – понад 70 тис.;
    • проведено ПЛР-тестувань – 14,7 млн.

    93,2% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено понад 11 млн людей, з них отримали одну дозу – понад 11 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – понад 7,7 млн осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено понад 18,8 млн щеплень.

    270,3 тис. людей вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 190,3 тис. людей, повністю імунізовані – майже 80 тис. осіб.

    До слова, станом на початок листопада коронавірус спричинив понад п’ять млн підтверджених смертей у всьому світі. Це дорівнює населенню Барселони або майже всієї Нової Зеландії.

    Раніше повідомлялося, що за увесь час від коронавірусу в Україні померло 68 тис. людей.

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    Теги: хвороби коронавірус
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    За добу в Україні понад 26 тис. нових хворих на Covid-19 та майже 700 смертей