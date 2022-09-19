В день похорону Єлизавети II у Лондон може приїхати до мільйона людей

У день похорону Єлизавети рейси до Лондона будуть дуже завантажені

В цей день транспортна мережа може бути перевантажена

У Лондоні очікують, що близько 1 млн людей відвідають центральний район міста у день похорону королеви Єлизавети II. Цей день стане одним із найзавантаженіших для транспортної мережі британської столиці. Про це повідомляє The Guardian.

«Ми готові до, мабуть, одного з найбільш завантажених днів, з якими коли-небудь стикався Transport for London. Важко точно сказати, скільки додаткових людей (скористається проїздом), але ми готуємося до потенційного мільйона людей лише в межах королівських палаців і Гайд-парку», – сказав Байфорд.

Відвідувачів попередили, що транспортна мережа може бути перевантажена, якщо занадто багато людей поїдуть додому відразу після того, як похоронна процесія вирушить з Вестмінстера після полудня.

Залізничні компанії, у тому числі LNER та East Midlands Railway, попередили, що у понеділок рейси до Лондона будуть дуже завантажені. Пасажирам наполегливо рекомендували перевіряти новини про маршрути перед початком поїздки та бронювати місця, де це можливо.

Близько 250 додаткових поїздів курсуватимуть у день похорону, у тому числі кілька нічних поїздів.

Також повідомлялося, що церемонію поховання королеви Єлизавети ІІ 19 вересня транслюватимуть 125 кінотеатрів по всій Великій Британії.

Нагадаємо, королева Великої Британії померла 8 вересня у віці 96 років. Єлизавета ІІ стала найстарішим монархом в історії британської імперії.

Труну з тілом королеви Великої Британії Єлизавети II 13 вересня увечері доставили із Шотландії до Букінгемського палацу в Лондоні

У Великій Британії день похорону королеви Єлизавети II буде офіційним вихідним. Відповідний наказ схвалив король Чарльз III під час церемонії коронації.