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    У світі

    У Лондоні поліцейських садять за кермо «швидких» через збільшення захворюваності

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    <p>Пацієнта привезли на кареті швидкої допомоги до Королівської лікарні Лондона</p> - У Лондоні поліцейських садять за кермо «швидких» через збільшення захворюваності

    Пацієнта привезли на кареті швидкої допомоги до Королівської лікарні Лондона

    Фото I News

    Лондонська служба швидкої допомоги вже використовує працівників пожежної служби

    У Лондоні поліцейських залучають до кермування автомобілями швидкої допомоги, оскільки медичні служби міста перевантажені у зв’язку зі збільшенням кількості випадків захворювання на Covid-19.

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на I News.

    За словами мера Лондона Садіка Хана, у деяких районах столиці на Covid-19 хворіє кожен двадцятий мешканець, і аварійні служби міста більше не можуть забезпечувати нормальний рівень реагування на надзвичайну ситуацію. Тож влада вживає надзвичайних заходів, які передбачають і негайне залучення 75 поліцейських для керування автомобілями швидкої допомоги. Ще 125 поліцейських перебуватимуть у резерві – їх залучатимуть, якщо ситуація погіршиться.

    Водночас лондонська служба швидкої допомоги вже використовує працівників пожежної служби для керування автомобілями «швидких».

    Напередодні у Великій Британії зафіксували 68035 нових випадків коронавірусу і 1325 летальних випадків, пов’язаних з Covid-19, і це найбільший добовий показник від початку пандемії.

    Нагадаємо, у світі станом на ранок 9 січня кількість хворих на Covid-19 становить 89381906 особи. При цьому 64041978 осіб одужали, 1922502 пацієнта померли.

    Теги: Велика Британія епідемія коронавірус
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