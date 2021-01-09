У Лондоні поліцейських садять за кермо «швидких» через збільшення захворюваності

Лондонська служба швидкої допомоги вже використовує працівників пожежної служби

У Лондоні поліцейських залучають до кермування автомобілями швидкої допомоги, оскільки медичні служби міста перевантажені у зв’язку зі збільшенням кількості випадків захворювання на Covid-19.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на I News.

За словами мера Лондона Садіка Хана, у деяких районах столиці на Covid-19 хворіє кожен двадцятий мешканець, і аварійні служби міста більше не можуть забезпечувати нормальний рівень реагування на надзвичайну ситуацію. Тож влада вживає надзвичайних заходів, які передбачають і негайне залучення 75 поліцейських для керування автомобілями швидкої допомоги. Ще 125 поліцейських перебуватимуть у резерві – їх залучатимуть, якщо ситуація погіршиться.

Водночас лондонська служба швидкої допомоги вже використовує працівників пожежної служби для керування автомобілями «швидких».

Напередодні у Великій Британії зафіксували 68035 нових випадків коронавірусу і 1325 летальних випадків, пов’язаних з Covid-19, і це найбільший добовий показник від початку пандемії.

Нагадаємо, у світі станом на ранок 9 січня кількість хворих на Covid-19 становить 89381906 особи. При цьому 64041978 осіб одужали, 1922502 пацієнта померли.