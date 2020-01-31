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    У світі

    У Лондоні спалили прапор Євросоюзу: відео

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    У Лондоні спалили прапор Євросоюзу - У Лондоні спалили прапор Євросоюзу: відео
    У Лондоні спалили прапор Євросоюзу
    Фото: Reuters

    Чоловік, загорнутий у прапор Британії, спалив стяг ЄС біля будівлі уряду Сполученого Королівства

    У центрі Лондона за кілька годин до офіційного виходу Великої Британії з ЄС прихильники Brexit спалили прапор Європейського союзу.

    Про це повідомляє Evening Standard.

    «У натовпі, що зібрався у середмісті Лондона спалили прапор Європейського Союзу за лічені години до настання Brexit», - йдеться у повідомленні.

    Чоловік, загорнутий у прапор Британії, спалив стяг ЄС біля будівлі уряду Сполученого Королівства. Прихильники Brexit при цьому скандували гасла «Лузери, лузери» та «Прощавай, ЄС».

    Водночас близько 200-300 прихильників ЄС йшли ходою від Даунінг-стріт до офісу Європейської комісії у Лондоні. Поліція сформувала кордон, щоб розділити дві групи політичних опонентів.

    Як відомо, Європейський парламент 29 січня на пленарному засіданні у Брюсселі більшістю голосів ухвалив угоду про вихід Великої Британії з ЄС. «За» проголосували 621 депутат, проти – 49.

    Нагадаємо, королева Британії Єлизавета II підписала закон про Brexit, що дозволяє країні вийти з Євросоюзу 31 січня 2020 року.

    А 24 січня голова Європейської ради Шарль Мішель і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провели заплановану зустріч і підписали в Брюсселі угоду про Brexit.

    Як повідомлялося, з наближенням виходу Великої Британії з ЄС Брюссель призначив досвідченого дипломата Жоао Вале де Альмейду власним послом у Лондоні

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