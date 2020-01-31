У Лондоні спалили прапор Євросоюзу: відео



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У Лондоні спалили прапор Євросоюзу Фото: Reuters

Чоловік, загорнутий у прапор Британії, спалив стяг ЄС біля будівлі уряду Сполученого Королівства

У центрі Лондона за кілька годин до офіційного виходу Великої Британії з ЄС прихильники Brexit спалили прапор Європейського союзу.

Про це повідомляє Evening Standard.

«У натовпі, що зібрався у середмісті Лондона спалили прапор Європейського Союзу за лічені години до настання Brexit», - йдеться у повідомленні.

Чоловік, загорнутий у прапор Британії, спалив стяг ЄС біля будівлі уряду Сполученого Королівства. Прихильники Brexit при цьому скандували гасла «Лузери, лузери» та «Прощавай, ЄС».

Водночас близько 200-300 прихильників ЄС йшли ходою від Даунінг-стріт до офісу Європейської комісії у Лондоні. Поліція сформувала кордон, щоб розділити дві групи політичних опонентів.

Як відомо, Європейський парламент 29 січня на пленарному засіданні у Брюсселі більшістю голосів ухвалив угоду про вихід Великої Британії з ЄС. «За» проголосували 621 депутат, проти – 49.

Нагадаємо, королева Британії Єлизавета II підписала закон про Brexit, що дозволяє країні вийти з Євросоюзу 31 січня 2020 року.

А 24 січня голова Європейської ради Шарль Мішель і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провели заплановану зустріч і підписали в Брюсселі угоду про Brexit.

Як повідомлялося, з наближенням виходу Великої Британії з ЄС Брюссель призначив досвідченого дипломата Жоао Вале де Альмейду власним послом у Лондоні.