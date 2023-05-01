У Мексиці автобус зірвався зі скелі: десятки жертв (фото)

Автобус, якій рухався по шосе, впав з висоти приблизно 15 м у яр

Щонайменше 18 людей загинули і 33 зазнали поранень у результаті падіння автобуса зі скелі у західному штаті Наярит у Мексиці. Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що автобус, якій рухався по шосе, що з’єднує столицю штату Тепік та туристичну локацію Пуерто-Вальярта, впав з висоти приблизно 15 м у яр.

Серед жертв були 11 жінок та семеро чоловіків. Щонайменше 11 неповнолітніх доставлено до лікарень для надання медичної допомоги.

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Нагадаємо, 11 березня на автотрасі М1 за 30 км від угорської столиці Будапешта зіткнулися 42 вантажні та легкові автомобілі. Внаслідок зіткнення спалахнула сильна пожежа.

До слова, найбільша в історії Греції залізнична катастрофа, яка забрала життя десятків людей, сталася через трагічну людську помилку. Пасажирський поїзд виконував рейс IC62 з Афін до Салонік, назустріч йому тим же шляхом рухався вантажний потяг. У пасажирському поїзді перебувало 350 осіб, переважно молодь, яка поверталася до Салоніків після канікул. Вантажний потяг перевозив морські контейнери.

За даними грецьких ЗМІ, швидкість обох потягів перед катастрофою становила близько 160 км/год. Зіткнення було настільки сильним, що колеса та деталі обох потягів розлетілися на десятки метрів. Вагони пасажирського поїзда зійшли з рейок, один із них спалахнув.