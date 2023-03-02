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Катастрофа в Греції: влада назвала причину аварії на залізниці

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Катастрофа в Греції: влада назвала причину аварії на залізниці
Вагони пасажирського поїзда внаслідок зіткнення з вантажним зійшли з рейок
фото: Anadolu agency

Профспілка працівників залізниць Греції проведе у четвер 24-годинний страйк

Найбільша в історії Греції залізнична катастрофа, яка забрала життя десятків людей, сталася через трагічну людську помилку. Про це заявив прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс, повідомляє BBC.

За останніми даними, внаслідок зіткнення вантажного та пасажирського поїздів у ніч на 1 березня загинули 43 особи, понад 85 постраждали.

«Все у цій трагедії, на жаль, в основному вказує на людський фактор, – сказав Міцотакіс у телезверненні. – Правосуддя зробить свою справу. Винні будуть притягнуті до відповідальності».

У зв'язку з катастрофою в Греції було оголошено триденну жалобу. Міністр транспорту країни у середу подав у відставку.

«Коли відбувається щось настільки трагічне, неможливо вдавати, що нічого не сталося», – заявив

Пасажирський поїзд виконував рейс IC62 з Афін до Салонік, назустріч йому тим же шляхом рухався вантажний потяг. У пасажирському поїзді перебувало 350 осіб, переважно молодь, яка поверталася до Салоніків після канікул. Вантажний потяг перевозив морські контейнери.

За даними грецьких ЗМІ, швидкість обох потягів перед катастрофою становила близько 160 км/год.

Зіткнення було настільки сильним, що колеса та деталі обох потягів розлетілися на десятки метрів. Вагони пасажирського поїзда зійшли з рейок, один із них спалахнув.

Незабаром після катастрофи було затримано начальника станції, який керував рухом поїздів у момент зіткнення. Йому було пред'явлено звинувачення у вбивстві з необережності та порушенні правил безпеки руху.

Профспілка працівників залізниць Греції має намір провести у четвер 24-годинний страйк через катастрофу.

Лідери профспілок заявили, що до аварії призвели хронічні проблеми та збіг безлічі факторів, у тому числі брак персоналу та непрацююче обладнання.

Теги: Греція катастрофа залізниця

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