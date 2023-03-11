Масштабна ДТП в Угорщині: зіткнулися 5 вантажівок і 37 легковиків

Внаслідок удару вогнем було охоплено 19 автомобілів

У суботу, 11 березня, на автотрасі М1 за 30 кілометрів від угорської столиці Будапешта зіткнулися 42 вантажні та легкові автомобілі. Внаслідок зіткнення спалахнула сильна пожежа. Про це повідомляє видання Digi24.

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За попередньою інформацією, в ДТП потрапили 5 вантажівок і 37 легкових автомобілів. Причиною аварії могла стати пилова буря, що значно погіршило видимість.

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Внаслідок удару вогнем було охоплено 19 автомобілів.

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Щонайменше 26 людей отримали поранення, 6 перебувають у важкому стані. На місце події було направлено значні сили пожежників, поліції та швидкої допомоги, включаючи гелікоптери.

Нагадаємо, що найбільша в історії Греції залізнична катастрофа, яка забрала життя десятків людей, сталася через трагічну людську помилку.

Пасажирський поїзд виконував рейс IC62 з Афін до Салонік, назустріч йому тим же шляхом рухався вантажний потяг. У пасажирському поїзді перебувало 350 осіб, переважно молодь, яка поверталася до Салоніків після канікул. Вантажний потяг перевозив морські контейнери.

За даними грецьких ЗМІ, швидкість обох потягів перед катастрофою становила близько 160 км/год.

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Зіткнення було настільки сильним, що колеса та деталі обох потягів розлетілися на десятки метрів. Вагони пасажирського поїзда зійшли з рейок, один із них спалахнув.