До центру Мінська почали стягувати силовиків перед репетицією народної інавгурації Тихановської



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Фото: Ольга Шукайло/TUT.BY

Силовики перекрили підходи до пам’ятника Перемоги

У Мінську перед жіночою акцією-репетицією народної інавгурації Світлани Тихановської як президента, силовики перекрили підходи до пам’ятника Перемоги.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на TUT.BY.

На фото видно, як силовики стоять на підході до пам’ятника.

Нагадаємо, 23 вересня Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі, церемонія інавгурації відбулася в Палаці Незалежності в Мінську. Церемонію заздалегідь не анонсували.

Як повідомлялося 21 вересня, Рада Євросоюзу не визнала легітимність Лукашенка після виборів.

21 вересня міністри закордонних справ країн Євросоюзу не змогли ухвалити остаточного рішення про запровадження санкцій проти високопосадовців Білорусі, відповідальних за фальсифікацію виборів і за репресії проти учасників акцій протесту.

17 вересня Європарламент більшістю голосів проголосував за резолюцію, що закликає структури Європейського союзу ввести жорсткі санкції проти представників влади Республіки Білорусь.

Також Польща планує ввести національні санкції проти Білорусі.

Як відомо, за офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперники Лукашенка оскаржили результати виборів.

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