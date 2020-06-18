У Мінську триває велелюдний пікет на підтримку заарештованих активістів



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«Ланцюг солідарності» у Мінську розтягнувся більш ніж на 2,5 км Фото: Радіо Свобода

Метою акції названо прагнення висловити солідарність з активістами, заарештованими в ході президентської виборчої кампанії

У центрі Мінська, на проспекті Незалежності, в четвер проходить спільний пікет представників опозиційної правоцентристської коаліції.

Про це повідомляє Білоруська служба «Радіо Свобода».

Метою акції названо прагнення висловити солідарність з активістами, заарештованими в ході президентської виборчої кампанії, серед них Сергій Тіхановский, Павло Северинець, Микола Статкевич.

Станом на 22 годину вечора за місцевим часом «ланцюг солідарності» розтягнувся більш ніж на 2,5 км.

ЗМІ зазначає, що на пікеті продовжився збір підписів за альтернативних кандидатів у президенти країни, в якій з 1994 року беззмінно керує Олександр Лукашенко. Зараз він балотується на шостий термін. Розпочатий в Мінську дощ не завадив акції, люди залишилися стояти в черзі.

Мінські автомобілісти також висловлюють солідарність із затриманими політиками, сигналячи у підтримку опозиціонерів.

Зазначимо, що у четвер суд Фрунзенського району Мінська засудив співголову оргкомітету зі створення партії «Білоруська християнська демократія» Павла Северинця ще до 15 діб адміністративного арешту - за звинуваченням в участі в несанкціонованих заходах.

В даний час Северинець, який брав участь в передвиборних пікетах зі збору підписів, відбуває арешт за пікет 7 червня. Сам активіст не визнає себе винним, підкреслюючи, що він брав участь у дозволених заходах.

Також 18 червня влада Білорусі затримала ексголову «Белгазпромбанку» і претендента на пост президента Віктора Бабарика «за протиправну діяльність».