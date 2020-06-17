Україна відкриє кордони з РФ і Білоруссю



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Першими відкриються Дольськ та Вільча

Пункти пропуску на кордоні з РФ і Білоруссю були закриті з 13 березня

У середу, 17 червня, у зв’язку з послабленням карантину в Україні Кабмін відновив пішохідне сполучення в пунктах пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю. Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що буде поновлено пішохідний рух для громадян України та рух автомобільного транспорту у пунктах пропуску через кордон для автомобільного сполучення «Дольськ» і «Вільча».

Нагадаємо, з 15 червня Україна частково відновила міжнародне авіасполучення. Українці вже можуть відвідати чотири країни – це Албанія, США, Велика Британія та Туреччина. З 27 червня відвідати можна буде також Туніс.

16 червня Польща погодила рух легковиків через пункти пропуску «Медика - Шегині».

Раніше міністерство охорони здоров’я України оприлюднило список країн зі значним поширенням коронавірусної хвороби Covid-19. У списку 50 країн у «червоній» зоні.

Крім того нагадаємо, що адаптивний карантин в Україні продовжено до серпня

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