У Білорусі затримали кандидата у президенти



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Віктор Бабарико вважається найпопулярнішим альтернативним кандидатом Олександру Лукашенку

Бабарико нібито робив спроби впливу на свідків та намагався приховати докази злочину

Влада Білорусі затримала екс-голову «Белгазпромбанку» і претендента на пост президента Віктора Бабарика за протиправну діяльність. Про це сказав в ефірі телеканалу» Білорусь-1» голова Комітету держконтролю Білорусі Іван Тертель, повідомляють ЗМІ у четвер, 18 червня.

«Бабарико затриманий у зв'язку з тим, що був безпосереднім організатором протиправної діяльності, намагався впливати на свідків, приховати сліди раніше скоєних злочинів і буквально на днях зняти велику суму грошей з підконтрольних йому рахунків», - сказав він.

За словами Тертеля, близько 20 осіб вже затримано у кримінальних справах, пов'язаних з «Белгазпромбанком» та його топ-менеджерами.

«Розкрадання, шахрайство, одержання і давання хабаря, легалізація злочинних доходів. Всього за кримінальними справами затримано близько 20 осіб. Практично, всі вони співпрацюють зі слідством і дають свідчення щодо Бабарика - організатора злочинної схеми», - зазначив чиновник.

У Центрвиборчкомі Білорусі заявили, що можуть розглянути питання про реєстрацію кандидатом у президенти Віктора Бабарика, незважаючи на його затримання у кримінальній справі.

«Він може бути зареєстрований кандидатом у президенти. При цьому в Центрвиборчком повинні надійти підписані ним документи на реєстрацію - заява, декларація про доходи та майно, анкета. Також повинна бути представлена завірена довіреність на подачу документів», - зазначила голова ЦВК Лідія Єрмошина.

Раніше в четвер стало відомо, що Віктор Бабарико перестав виходити на зв'язок після того, як вранці повіз здавати підписні листи до виборчої комісії. Пізніше стало відомо, що його затримали для допиту.

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