Ющенко о своих музыкальных предпочтениях: это классика - Билык и Зибров



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В машине Ющенко всегда звучит украинская эстрада

12 февраля в Национальном дворце искусств «Украина» состоялась Национальная музыкальная премия «Украинская песня года», инициаторами которой стали известные украинские исполнители Олег Винник и Михаил Поплавский.

Посетил премию и третий президент Украины Виктор Ющенко. Там с ним пообщалась Екатерина Осадчая.

Виктор Ющенко

Телеведущая расспросила его о любимых исполнителях: «Мой репертуар ближе к классике, например Ирина Билык или Павел Зибров».

В машине Ющенко тоже всегда звучит украинская эстрада, среди которых и Kazka, и Джамала, и Меловин.

Также третий президент Украины Виктор Ющенко прокомментировал президентство Владимира Зеленского.

По словам Виктора Андреевича, это был выбор людей, поэтому его стоит уважать.

«Если этого захотели 14 миллионов людей и это их воображение, как может выглядеть на сегодняшнем этапе лидер страны, то я аплодирую, что у нас такое мнение можно реализовать», - сказал Ющенко.

Однако, за кулисами политики поговаривают, что президенты Украины Владимиру Александровичу Зеленскому не завидуют.

«У нас хороший профсоюз, это самый маленький в Украине профсоюз, он состоит из трех президентов. Мы часто собираемся, мы имеем очень хорошую взаимную атмосферу несмотря на то, что мы были когда-то конкурентами. На самом деле, Украина не с президента начинается. На самом деле она начинается с тебя. Если это 42 миллиона усвоят, то каким будет завтрашний день, извините, не от президента или премьера, зависит от вас»- выразил мнение Ющенко.