В Україні від Covid-19 повністю вакциновано 230 тисяч людей
До листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 678522 людини
Протягом доби працювали 549 мобільних бригад та 701 пункт щеплення
Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби Covid-19 в Україні з кінця лютого отримали 230 тисяч людей. При цьому загалом зробили вже близько 1,66 мільйона щеплень, за останню добу з яких – 6262062, більшість з них – першою дозою. Про це повідомляє МОЗ України.
«62062 людини щеплено проти Covid-19 за добу 11 червня 2021 року. Одну дозу отримали 35680 людей, повністю імунізовані – 26382 людини», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що протягом доби працювали:
- 549 мобільних бригад,
- 701 пункт щеплення.
Станом на 12 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 678522 людини.
«Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1430992 особи, з них отримали 1 дозу – 1430990 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 230420 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1661410 щеплень», – резюмували у МОЗ.
В Україні вакцинація від Covid-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас – вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії.
Нагадаємо, станом на ранок 12 червня в Україні зафіксовано 1274 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових випадків у Києві та Харківській області.
Також за минулу добу госпіталізовано – 709 осіб, летальних випадків – 69, одужало – 4905 осіб.