В Україні від Covid-19 повністю вакциновано 230 тисяч людей

Протягом доби працювали 549 мобільних бригад та 701 пункт щеплення

Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби Covid-19 в Україні з кінця лютого отримали 230 тисяч людей. При цьому загалом зробили вже близько 1,66 мільйона щеплень, за останню добу з яких – 6262062, більшість з них – першою дозою. Про це повідомляє МОЗ України.

«62062 людини щеплено проти Covid-19 за добу 11 червня 2021 року. Одну дозу отримали 35680 людей, повністю імунізовані – 26382 людини», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом доби працювали:

549 мобільних бригад,

701 пункт щеплення.

Станом на 12 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 678522 людини.

«Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1430992 особи, з них отримали 1 дозу – 1430990 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 230420 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1661410 щеплень», – резюмували у МОЗ.

В Україні вакцинація від Covid-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас – вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії.

До кінця року Україна вже гарантовано повинна отримати 42 мільйони доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз – AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцини CoronaVac. Окремо на безоплатній основі в межах міжнародної ініціативи Covax очікується 8 млн доз вакцин.

В Україну вже доставили близько 1 млн 715 тис. доз вакцин компанії Sinovac (з урахуванням поставок 26 травня), 500 тис. доз вакцини AstraZeneca/Covishield, 234 тис. доз вакцини Pfizer/BioNTech (за даними МОЗ на 9 червня) через прямі закупівлі. У межах глобальної ініціативи Covax в країну прибули 367 тис. доз AstraZeneca-SKBio, 707 850 доз Comirnaty/Pfizer (за даними МОЗ на 9 червня) і 705 тис. доз вакцини AstraZeneca (з урахуванням поставок 3 червня).

Нагадаємо, станом на ранок 12 червня в Україні зафіксовано 1274 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових випадків у Києві та Харківській області.

Також за минулу добу госпіталізовано – 709 осіб, летальних випадків – 69, одужало – 4905 осіб.

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