Словаччина відмовилася закуповувати нові партії російської вакцини
Уряд Словаччини схвалив використання вакцини «Спутнік V» 26 травня
Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок заявив про відмову республіки закуповувати нові партії російської вакцини проти коронавірусу «Спутнік V» після одержання 1 березня першої партії препарату. Про це повідомляє ТАСС.
В інтерв’ю телеканалу France 24 Корчок, чиї слова оприлюднило інформаційне агентство TASR, розповів, що населення Словаччини не проявило очікуваного інтересу до вакцинації російською вакциною. При цьому, за його словами, жителі країни в цілому втрачають інтерес до вакцинації, незалежно від пропонованих препаратів.
Глава МЗС республіки підкреслив, що влада повинна активізувати кампанію з вакцинації і стимулювати громадян робити щеплення, оскільки від цього залежить свобода їх пересування.
Уряд Словаччини схвалив використання вакцини «Спутнік V» 26 травня, вакцинація в країні почалася 7 червня.
Нагадаємо, Словаччина, Румунія та країни Балтії вислали співробітників посольств РФ у своїх країнах із солідарності з Чехією, яка звинуватила Росію у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів.