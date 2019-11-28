У Москві невідомі напали на розслідувача трагедії МН17



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Руслан Левієв отримав удари в щелепу та легкі травми після падіння

Руслан Левієв разом з Conflict Intelligence Team ведуть розслідування обставин збиття малайзійського «Боїнга»

Невідомі здійснили напад на Руслана Левієва, який займається розслідуванням трагедії МН17 та входить до складу Conflict Intelligence Team (CIT).

Про це він повідомив в Facebook.

Левієв повідомив, що невідомий напав на нього, коли він повертався додому.

«Далі провал пам’яті й наступне, що вже пам’ятаю, – як заходжу додому весь в зеленці та з головою, що гуде», – написав він.

Чоловік отримав удари в щелепу та легкі травми після падіння. Лєвієв пов’язує напад з нещодавнім ефіром на російському телеканалі, на якому він показав відео нападів на себе.

Руслан Левієв разом з Conflict Intelligence Team ведуть розслідування обставин збиття малайзійського «Боїнга». Саме команда CIT допомогла розслідувачам Bellingcat знайти фотографії, які доводять, що «Бук», з якого був збитий літак, належав 53-й бригаді ППО Росії, дислокованій у Курській області.

Нагадаємо, у Нідерландах заявили про нових свідків у справі про збиття МН17.

17 липня минуло 5 років з дня, коли російські терористи збили над Донбасом пасажирський лайнер рейсу МН17, в результаті чого загинули 298 людей, 80 з яких - діти.

У справі збитого малайзійського літака «Боїнг-777» рейсу MH17 СБУ під керівництвом Генпрокуратури склала повідомлення про підозру чотирьом особам - трьом громадянам Росії і одному українцю.

Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена перших підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році.

Команда розслідувачів Bellingcat опублікувала нову доповідь, яка містить імена реальних бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань СБУ та були причетними до транспортування російського «Бука» і збиття MH17.

СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.