«Я їм зараз бошки отоб’ю». Представник фармкомпанії на засіданні комітету погрожував депутаткам



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Депутатки Ольга Стефанишина та Олександра Устінова отримали погрози під час засідання Комітету Ради

Авторки законопроєкту, який має знизити ціни на ліки, викликали невдоволення у представників фармацевтичного бізнесу

Під час засідання парламентського комітету з питань здоров’я, де обговорювався законопроєкт 2089, ексрадник Міністра охорони здоров’я та заступник директора фармкоманії «ІнтерХім» Олександр Чумак почав погрожувати двом депутаткам, які є авторками цього проєкту закону.

«Я їм зараз бошки отоб’ю», – сказав Чумак на початку засідання комітету.

Як повідомили у пресслужбі партії «Голос», Чумак погрожував народним депутаткам Ользі Стефанишиній та Олександрі Устіновій. Сам законопроєкт, як стверджують його автори, має знизити ціни на ліки в українських аптеках.

«Сьогодні українці втридорога переплачують за ті самі ліки, які в інших країнах можна купити набагато дешевше. Наприклад, онкохворий пацієнт в Україні платить за упаковку «Кселоди» 6 500 грн, а в Польщі цей препарат коштує 3 600 грн», — сказала Стефанишина.

Також в повідомленні йдеться, що цей законопроєкт скасовує так звані «вічнозелені патенти», які сьогодні дозволяють виробникам утримувати монополію на ринку десятки років.

«У цивілізованих країнах патент на винахід лікарського засобу може бути подовжений лише на 5 років. Натомість в Україні фармацевтичні компанії мають можливість подовжити патент на 20 років. Таким чином компанії утримують монополію і не допускають на ринок аналоги, виставляють захмарні ціни на свої препарати», – додала Устінова.

«Але тим, хто роками отримував надприбутки з такого стану справ, такі пропозиції не сподобалися і вони перейшли до прямих погроз», - додали у політсилі Вакарчука.

Обидві депутатки зараз звертаються до правоохоронних органів із заявою про злочин.