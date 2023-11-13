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Найбагатше герцогство Європи потерпає від проблеми з біженцями

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Найбагатше герцогство Європи потерпає від проблеми з біженцями
Мігранти вимушені жити під мостом у Люксембурзі
фото: Luxemburger Wort

Усі притулки у Люксембурзі переповнені, а мігранти живуть просто неба

Найменша і водночас одна із найбагатших країн Західної Європи – герцогство Люксембург зіштовхнулось із проблемою міграції, із якою ніяк не може впоратись. Так, шукачі притулку вимушено встановили намети неподалік залізничного вокзалу, під історичним мостом Адольф. Це відбулось через те, що всі приміщення для біженців наразі переповнені, а альтернативи та нових приміщень у влади немає, пише Luxemburger Wort.

Як зазначає видання, завдяки приватним пожертвам близько десяти людей знайшли житло, а інші вимушено борються з адміністративними перешкодами. Так, чоловіки-біженці сплять у наметах під мостом Адольф. Йдеться принаймні про шістьох чоловіків, які ночують у двох наметах під мостом, але згодом їх може стати більше. Ці біженці розпочали процедуру отримання притулку в іншій країні ЄС, але потім потрапили до Люксембургу, звідки вони можуть бути депортовані назад до країни, де вони вперше подали заяву. Але цей процес затягується, і поки що влада Люксембургу має ними опікуватись і надати тимчасовий прихисток.

Як зазначає центр консультування біженців Passerell, частина біженців, батьківщиною яких є Судан, були розміщені в готелі на півночі країни. Ліжка для них були надані приватним донором, сказала президентка центру Маріон Дюбуа. Біженці, які ще не знайшли місця в приймальному центрі, наразі змушені відвідувати імміграційну службу щодня, щоб перевірити, чи виділено їм житло. 

Щодня чоловіки-шукачі притулку повідомляють Passerell про свою поточну ситуацію та статус біженця, імміграційна влада перевіряє, чи було їм виділено місце в центрі прийому, зазначає вона. Якщо мігранти не з'являються з якихось причин, то вони можуть втратити свою чергу на житло. 

Мігрантам також було надано ваучери для купівлі продуктів у супермаркеті. Також вони можуть тимчасово розміститись у Єзуїтській службі для біженців, де можуть поспілкуватися з іншими біженцями та зігрітися. Соціальні працівники також відвідують місце під мостом Адольф, щоб тримати ситуацію під контролем.

Водночас Passerell розширила сферу своєї роботи у відповідь на проблему із місцями у притулках. Так, асоціація наразі не лише надає юридичні консультації, а й намагається допомогти шукачам притулку, отримуючи та розподіляючи пожертви. Співробітники Passerell також стежать за тим, щоб мігранти були в хорошому фізичному стані та щоб були задоволені основні потреби шукачів притулку.

Міст Адольфа (Новий міст) – міст у місті Люксембурзі, був побудований в 1900-1903 роках під час правління герцога Адольфа. На той час це був найбільший кам'яний міст у світі. Довжина арки мосту – 85 м, максимальна висота – 42 м. Загальна довжина мосту – 153 м. Міст з'єднує Верхнє та Нижнє місто.

«Існує юридичне зобов’язання з боку держави розміщувати шукачів притулку у відповідних структурах прийому, а не в структурах екстреної допомоги», – зазначила Дюбуа. Тож поки що проблема із мігрантами залишається у підвішеному стані. 

До слова, десятки тисяч мігрантів можуть опинитися просто неба через недалекоглядну політику Великої Британії. Про це пише видання Independent з посиланням на представників британського представництва Червоного хреста. Британський Червоний Хрест заявив: його служби помітили, що з початку літа кількість людей, яким вони підтримують, які отримали статус біженця, але при цьому стали безхатьками, подвоїлася. Річ у тому, що уряд  Великої Британії обмежив час протягом якого люди можуть виселитися з тимчасового притулку після того, як їм надано статус біженця – це 28-денний так званий період «переїзду».

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Теги: мігранти житло безхатченки уряд місто влада Судан біженці Люксембург

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