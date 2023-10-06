Тисячі мігрантів можуть стати безхатьками у Британії: подробиці

Червоний Хрест просить уряд збільшити строк, протягом якого мігранти можуть знайти постійне житло після перебування у притулках

Десятки тисяч мігрантів можуть опинитися просто неба через недалекоглядну політику Великої Британії. Про це пише видання Independent з посиланням на представників британського представництва Червоного христа.

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Британський Червоний Хрест заявив: його служби помітили, що з початку літа кількість людей, яким вони підтримують, які отримали статус біженця, але при цьому стали безхатьками, подвоїлася. Річ у тому, що уряд Великої Британії обмежив час протягом якого люди можуть виселитися з тимчасового притулку після того, як їм надано статус біженця – це 28-денний так званий період «переїзду».

Червоний Хрест заявив, що спостерігав, як деякі біженці отримали повідомлення лише за сім днів до часу, коли мали покинути притулок.

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Як стверджує організація, хоча скорочення кількості заявок від мігрантів це добра новина, але водночас ситуація із несвоєчасними повідомленнями створює «зростаючий тиск на місцеву владу, щоб допомогти людям швидко знайти житло».

Один із менеджерів благодійної служби у справах біженців стверджує, що в деяких частинах графства Великий Манчестер «безпритульність для самотніх чоловіків стала майже гарантованою частиною отримання статусу біженця».

Розгляд заявок та рішення

Прем’єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв, що до кінця 2023 року влада розгляне усі старі справи, які перебували в системі надання притулку на кінець червня минулого року.

Станом на кінець червня цього року на рішення чекало 67,8 тис. справ щодо надання притулку.

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Міністерство внутрішніх справ раніше наполягало на тому, що уряд «на шляху», і до кінця 2023 року подолає відставання у міграційних питаннях.

Британський Червоний Хрест підрахував, що, виходячи з відсотка людей, які перебували в притулках у червні минулого року, за найгіршим сценарієм може постраждати понад 53 тис. людей, які незабаром повинні будуть залишити притулок. І щонайменше половина із них може опинитись на вулиці.

І також щонайменше 26 тис. людей наразі під загрозою виселення з притулків, навіть, якщо відставання не буде ліквідовано до встановленого прем’єр-міністром терміну.

«Коли вони (шукачі притулку) отримують статус біженця, їм потрібно більше часу, щоб знайти житло, роботу чи пільги», – сказав очільник британського Червоного Хреста Алекс Фрейзер.

Водночас представник Міністерства внутрішніх справ заперечив ці дані і заявив, що вони «не визнають цих прогнозів» і наполягав, що уряд надає підтримку біженцям, щоб отримати доступ до роботи, пільг і житла.

Рада у справах біженців стверджувала, що раніше період попередження для людей, яким надано статус біженця, починався з моменту отримання особою біометричного дозволу на проживання, а тепер він починається, коли хтось отримує лист про надання захисту.

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У свою чергу британський Червоний Хрест закликав уряд продовжити період для пошуку житла мігрантами бодай до 56 днів.

Директор Британського Червоного Хреста з підтримки біженців Алекс Фрейзер сказав: «Люди, які були змушені залишити свої домівки, вже зазнали неймовірної травми. Їм потрібна стабільність, підтримка та відчуття безпеки – позбавлення житла лише спричиняє більше лиха та труднощів».

«Усі заяви про надання притулку розглядаються з урахуванням індивідуальних особливостей .Ми заохочуємо людей якнайшвидше після отримання рішення будувати свої подальші плани, незалежно від того, покидають Велику Британію після відмови чи інтегруються у країні», – відповів на ці закиди речник Міністерства внутрішніх справ.