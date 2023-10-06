Головна Світ Політика
search button user button menu button

Тисячі мігрантів можуть стати безхатьками у Британії: подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Тисячі мігрантів можуть стати безхатьками у Британії: подробиці
Частина біженців можуть опинитись на вулиці
фото: Anadolu

Червоний Хрест просить уряд збільшити строк, протягом якого мігранти можуть знайти постійне житло після перебування у притулках 

Десятки тисяч мігрантів можуть опинитися просто неба через недалекоглядну політику Великої Британії. Про це пише видання Independent з посиланням на представників британського представництва Червоного христа. 

Британський Червоний Хрест заявив: його служби помітили, що з початку літа кількість людей, яким вони підтримують, які отримали статус біженця, але при цьому стали безхатьками, подвоїлася. Річ у тому, що уряд  Великої Британії обмежив час протягом якого люди можуть виселитися з тимчасового притулку після того, як їм надано статус біженця – це 28-денний так званий період «переїзду».

Червоний Хрест заявив, що спостерігав, як деякі біженці отримали повідомлення лише за сім днів до часу, коли мали покинути притулок.

Як стверджує організація, хоча скорочення кількості заявок від мігрантів це добра новина, але водночас ситуація із несвоєчасними повідомленнями створює «зростаючий тиск на місцеву владу, щоб допомогти людям швидко знайти житло».

Один із менеджерів благодійної служби у справах біженців стверджує, що в деяких частинах графства Великий Манчестер «безпритульність для самотніх чоловіків стала майже гарантованою частиною отримання статусу біженця».

Розгляд заявок та рішення

Прем’єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв, що до кінця 2023 року влада розгляне усі старі справи, які перебували в системі надання притулку на кінець червня минулого року.

Станом на кінець червня цього року на рішення чекало 67,8 тис. справ щодо надання притулку.

Міністерство внутрішніх справ раніше наполягало на тому, що уряд «на шляху», і до кінця 2023 року подолає відставання у міграційних питаннях. 

Британський Червоний Хрест підрахував, що, виходячи з відсотка людей, які перебували в притулках у червні минулого року, за найгіршим сценарієм може постраждати понад 53 тис. людей, які незабаром повинні будуть залишити притулок. І щонайменше половина із них може опинитись на вулиці. 

І також щонайменше 26 тис. людей наразі під загрозою виселення з притулків, навіть, якщо відставання не буде ліквідовано до встановленого прем’єр-міністром терміну.

«Коли вони (шукачі притулку) отримують статус біженця, їм потрібно більше часу, щоб знайти житло, роботу чи пільги», – сказав очільник британського Червоного Хреста Алекс Фрейзер.

Водночас представник Міністерства внутрішніх справ заперечив ці дані і заявив, що вони «не визнають цих прогнозів» і наполягав, що уряд надає підтримку біженцям, щоб отримати доступ до роботи, пільг і житла.

Рада у справах біженців стверджувала, що раніше період попередження для людей, яким надано статус біженця, починався з моменту отримання особою біометричного дозволу на проживання, а тепер він починається, коли хтось отримує лист про надання захисту.

У свою чергу британський Червоний Хрест закликав уряд продовжити період для пошуку житла мігрантами бодай до 56 днів.

Директор Британського Червоного Хреста з підтримки біженців Алекс Фрейзер сказав: «Люди, які були змушені залишити свої домівки, вже зазнали неймовірної травми. Їм потрібна стабільність, підтримка та відчуття безпеки – позбавлення житла лише спричиняє більше лиха та труднощів».

«Усі заяви про надання притулку розглядаються з урахуванням індивідуальних особливостей .Ми заохочуємо людей якнайшвидше після отримання рішення будувати свої подальші плани, незалежно від того, покидають Велику Британію після відмови чи інтегруються у країні», – відповів на ці закиди речник Міністерства внутрішніх справ.

Читайте також: Лондон закликав переглянути конвенцію щодо біженців
Теги: Велика Британія червоний хрест житло уряд притулок влада біженці пільги Ріші Сунак

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мартін Гарріс (ліворуч) вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Євгену Перебийносу
Новий посол Британії розпочав роботу в Україні
11 вересня, 19:03
У Нідерландах зареєстровано 98 тисяч українських біженців
У Нідерландах з’являться сотні нових місць для прийому українських біженців
9 вересня, 16:25
Білий дім позитивно оцінив декларацію G20, попри відсутність засудження агресії РФ
Білий дім позитивно оцінив декларацію G20, попри відсутність засудження агресії РФ
16 вересня, 04:47
Кім Чен Ин планує відвідати Владивосток до 17 вересня
Кім Чен Ин поїде на зустріч із Путіним у бронепоїзді
10 вересня, 19:37
Кремль намагається збалансувати дефіцит бюджету
Росіяни будуть змушені платити новий податок «на обвал рубля»
22 вересня, 12:02
Посолка США при НАТО Джуліан Сміт
Виробництво зброї для України: посол США при НАТО зробила заяву
28 вересня, 06:26
Біженці з України проживають у німецькому місті Гюнтерсберге (на фото)
У Німеччині через житло для українських біженців розгорівся скандал
14 вересня, 08:07
Норвегія ввела нові санкції проти Росії
Норвегія ввела нові санкції проти Росії
3 жовтня, 02:21
Онуфрій відмовився спілкуватися з архимандритом Гавриїлом
Намісник монастиря в Криму поскаржився, що не може потрапити на прийом до Онуфрія
30 вересня, 19:23

Політика

Тисячі мігрантів можуть стати безхатьками у Британії: подробиці
Тисячі мігрантів можуть стати безхатьками у Британії: подробиці
Фон дер Ляєн отримала догану за слова про приєдання України до ЄС
Фон дер Ляєн отримала догану за слова про приєдання України до ЄС
США хочуть вчетверо збільшити виробництво снарядів для України
США хочуть вчетверо збільшити виробництво снарядів для України
Таємний план Шольца щодо Taurus та України. Видання Bild розкрило подробиці
Таємний план Шольца щодо Taurus та України. Видання Bild розкрило подробиці
Обшуки у російського олігарха Усманова: що конфіскувала Німеччина
Обшуки у російського олігарха Усманова: що конфіскувала Німеччина
Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна: стала відома ймовірна дата та місце
Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна: стала відома ймовірна дата та місце

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Що чекає на українців при повторному в'їзді до Німеччини: детальне роз'яснення
13K
«Онуфрій сказав: «Треба потерпіти». Інтерв’ю з архімандритом УПЦ МП, який утік з Криму
11K
Суддя, яка залишила на волі ґвалтівників, звернулася до правоохоронців
9692
Про тригодинний виступ Путіна. Коротко
9267
Відставка уряду – справа вирішена
7824
Оголені жінки і докази воєнних злочинів: хакери зламали пошту полковника росгвардії (фото)

Новини

Війська РФ завдали удару по центру Харкова
Сьогодні, 07:12
Склади, ракетні комплекси і вузли зв’язку: окупанти зазнали нищівних ударів
Сьогодні, 07:05
Анонс «Рамштайну» і готовність Трампа стати спікером Палати представників: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Канадські військові показали, як навчають українських бійців тактичної медицини
Сьогодні, 06:20
Хмарність та невеликі дощі: прогноз погоди на 6 жовтня
Сьогодні, 05:05
«Повернусь і спалю цей російський паспорт» – перехоплення ГУР
Сьогодні, 04:41

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту