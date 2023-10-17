Терор «шахедів» на Одещині, ЗСУ відбили 15 атак РФ на Куп'янському напрямку: ситуація в регіонах

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – чотири обстріли (44 вибухи). Ворог використовував артилерію, міномети, АГС, некеровані авіаційній ракети. Під обстрілом – Чернігівський, Корюківський та Новгород-Сіверський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили мінометний обстріл Краснопільської громади. Зафіксовано два вибухи. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили три мінометні обстріли. Зафіксовано 10 вибухів. Обстрілів зазнали Шалигинська (7 вибухів) та Краснопільська (3 вибухи) громади. Без наслідків.

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Запорізька область

Минулої доби військовослужбовці РФ завдали 86 ударів по 14 містах та селах, наближених до лінії вогню. 78 артобстрілів прийшлися по території прифронтових населених пунктів, зокрема Гуляйполя, Оріхова, Роботиного, Малинівки, Новоданилівки, Щербаків, Чарівного та Червоного.

Ворог здійснив шість РСЗВ обстрілів Гуляйполя, Залізничного та Малої Токмачки, атакував БПЛА Новоандріївку та Новодарівку. Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Дніпропетровщина

Вчора вранці окупанти вдарили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Обстріляли одне з тамтешніх сіл з важкої артилерії. З неї ж ворог гатив і по самому Нікополю вже надвечір. А ще спрямував на місто два дрони-камікадзе. Люди не постраждали.

Харківщина

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Уди Богодухівського району, Ветеринарне та Нескучне Харківського району, Гатище Чугуївського району.

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На Куп’янському напрямку минулої доби українські воїни відбили близько 15 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки.

Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Синьківка. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Дворічна, Берестове, Синьківка, Крохмальне.

Також авіаційних ударів зазнали: Першотравневе Харківського району та Піщане Куп'янського. Внаслідок обстрілів з артилерії м. Вовчанськ пошкоджено адміністративний корпус ветеринарної лікарні, гараж. Без постраждалих. У с. Підлиман Ізюмського району внаслідок обстрілів з РСЗВ пошкоджено будинок. В м. Ізюм чоловік 72 років наступив на вибухонебезпечний предмет. Госпіталізований з пораненням в стані середньої тяжкості.

Луганщина

Ворог поцілив з авіації по Серебрянському лісу та території сіл Невське та Новолюбівка. У населених пунктах вибухнули чотири авіаційні бомби КАБ-500. На щастя, постраждалі відсутні. Під артилерійські та мінометні обстріли потрапили Макіївка, Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 129 обстрілів (563 снаряди).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби – сім населених пунктів: с.Предтечине, с.Калинове, с.Ласточкине, с.Мемрик, смт Курдюмівка, с.Первомайське, Слов’янськ. Пошкоджено об’єктів 6 житлових будинків, гуртожиток. На Донеччинаі за добу: 2 загиблих, одну людину поранено.

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Миколаївщина

Вночі на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено ракету, попередньо – типу Х-59.

Одещина

У результаті нічної атаки російських терористів на область наші сили ППО знищили швість ударних безпілотників. В Одесі уламки збитих «шахедів» впали у районі яхт-клубу. Пошкоджено приватне майно: школа вітрильного спорту, ангар та декілька цивільних плавзасобів. Загиблих та постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 32 обстріли (158 снарядів). Рашисти поцілили у райони 17 населених пунктів області. Внаслідок ворожого авіаційного удару (КАБ) по м. Берислав ворог влучив по території Бериславської лікарні. Пошкоджено будівлю медичного закладу. За добу жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Триває 601-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує притаманну Кремлю тактику терору. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення.