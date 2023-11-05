Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія тестує електронні вибори для маніпуляцій на користь Путіна

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія тестує електронні вибори для маніпуляцій на користь Путіна
Електронне голосування, ймовірно, сприятиме маніпуляціям результатами на користь Путіна
фото з відкритих джерел

Росіян запросили протестувати дистанційну електронну систему виборів

Російська влада запускає тестування електронної системи голосування напередодні президентських виборів 2024 року, щоб сприяти маніпуляціям з результатами на користь Володимира Путіна. Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що електронна система голосування на виборах, ймовірно, сприятиме маніпуляціям результатами на користь президента Росії Володимира Путіна.

Зазначається, що російське видання Meduza повідомило 4 листопада, що портал держпослуг «Госуслуги» розіслав громадянам листи, в яких запрошував протестувати дистанційну електронну систему виборів 15-17 листопада.

Російський уряд офіційно оголосив про тестування 31 жовтня. Видання Meduza повідомило, що російський уряд має намір залучити якомога більше суб'єктів РФ використовувати електронне голосування на президентських виборах.

«Ця публічна підготовка до виборів вирізняється тим, що Путін ще не оголосив про свою офіційну кампанію, а російські державні ЗМІ ще не почали позиціонувати Путіна як єдиного «життєздатного» кандидата», – зазначають аналітики ISW.

Нагадаємо, російській диктатор Володимир Путін у листопаді 2023 року планує оголосити свою президентську кампанію, при цьому згадувати про війну в Україні буде мінімально.

Читайте також: Жалюгідне видовище. Росія перетворилась на країну-імпотента
Теги: росія путін вибори в Росії влада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путіну вже давно ніхто не вірить
Путін хоче показати своїм партнерам та ворогам, що Україна втомилася від війни
22 жовтня, 10:20
Кліше «довга війна вигідна Путіну» – це його пропаганда
Три мантри відчаю. Що нам нав'язує російська пропаганда
16 жовтня, 19:16
ГАЗ-АА, яку в часи ІІ СВ називали «полуторка». Випускалась у срср у 1932-1942 роках. Точна ліцензійна копія Ford Model AA зразка 1930 року
Успіх санкцій, або Чим воюють росіяни
24 жовтня, 17:41
Юрій Горбунов пішов у будівельну галузь
Слідами Оксани Марченко. Як в Україні народжуються нові телевізійні мільйонери Війна і бізнес
16 жовтня, 14:15
Рівень співпраці Ізраїлю з Росією досі залишається високим
Атака на Ізраїль. Українська депутатка вказала на роль Росії
7 жовтня, 12:41
Мільярдер заявив, що США буквально «вступають до Третьої світової війни»
Ілон Маск зробив нову скандальну заяву про війну в Україні
24 жовтня, 11:29
На сході та півдні тривають запеклі бої
Окупанти штурмують Авдіївку з кількох напрямків – Генштаб
26 жовтня, 07:11
Через масові заворушення в Дагестані постраждали десятки осіб, в тому числі правоохоронці
Заворушення у Дагестані: Україна відреагувала на звинувачення РФ
30 жовтня, 17:58
Нещодавно ДБР проводило обшуки в Олександра Дубінського
Дубінський у 2019 році протягом місяця шість разів літав до Росії – ЗМІ
3 листопада, 17:35

Політика

Росія тестує електронні вибори для маніпуляцій на користь Путіна
Росія тестує електронні вибори для маніпуляцій на користь Путіна
Аналітики ISW розповіли, для чого Росія використовує ядерну риторику
Аналітики ISW розповіли, для чого Росія використовує ядерну риторику
Ердоган розриває контакти з Нетаньягу
Ердоган розриває контакти з Нетаньягу
Азербайджан очікує пропозицій щодо мирного договору від Вірменії
Азербайджан очікує пропозицій щодо мирного договору від Вірменії
У Ізраїлі протестувальники оточили будинок Нетаньягу: вимагають відставку прем'єра
У Ізраїлі протестувальники оточили будинок Нетаньягу: вимагають відставку прем'єра
Міністр оборони Молдови запропонував російським військовим мирну евакуацію з країни
Міністр оборони Молдови запропонував російським військовим мирну евакуацію з країни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Правоохоронці навідалися до одеситок, які славили Росію у мережі
18K
Уряд змінив прогноз щодо курсу долара на 2024 рік
17K
Командир Російського добровольчого корпусу розповів про успіхи своїх бійців в Україні
14K
Житомир затопило: пливуть автівки, у квартирах протікає стеля
13K
Росіяни вдарили ракетою по військових ЗСУ, яких зібрали на нагородження, повідомляють про десятки загиблих
9487
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала дві з половиною години

Новини

Підтвердження удару по українських військових, протест в Ізраїлі: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Дощ, сильні пориви вітру в низці областей: прогноз погоди на 5 листопада
Сьогодні, 04:47
5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Вступ до НАТО. Порошенко попередив: вікно можливостей закривається
Вчора, 11:46
Окупанти активізували штурмові дії: Генштаб назвав напрямки
Вчора, 06:56
Землетрус в Непалі, загибель журналіста на фронті: головне за ніч
Вчора, 06:50

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту