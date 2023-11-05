Росія тестує електронні вибори для маніпуляцій на користь Путіна

Росіян запросили протестувати дистанційну електронну систему виборів

Російська влада запускає тестування електронної системи голосування напередодні президентських виборів 2024 року, щоб сприяти маніпуляціям з результатами на користь Володимира Путіна. Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Аналітики зазначають, що електронна система голосування на виборах, ймовірно, сприятиме маніпуляціям результатами на користь президента Росії Володимира Путіна.

Зазначається, що російське видання Meduza повідомило 4 листопада, що портал держпослуг «Госуслуги» розіслав громадянам листи, в яких запрошував протестувати дистанційну електронну систему виборів 15-17 листопада.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Російський уряд офіційно оголосив про тестування 31 жовтня. Видання Meduza повідомило, що російський уряд має намір залучити якомога більше суб'єктів РФ використовувати електронне голосування на президентських виборах.

«Ця публічна підготовка до виборів вирізняється тим, що Путін ще не оголосив про свою офіційну кампанію, а російські державні ЗМІ ще не почали позиціонувати Путіна як єдиного «життєздатного» кандидата», – зазначають аналітики ISW.

Нагадаємо, російській диктатор Володимир Путін у листопаді 2023 року планує оголосити свою президентську кампанію, при цьому згадувати про війну в Україні буде мінімально.