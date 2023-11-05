Аналітики ISW розповіли, для чого Росія використовує ядерну риторику

Секретар Ради безпеки РФ заявив, що країна вперше має більше ядерних ракет, ніж її конкуренти

Росія хоче залякати міжнародне співтовариство

Російська влада продовжує використовувати ядерну риторику, щоб залякати міжнародне співтовариство та перешкодити наданню військової допомоги Україні. Про йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW)

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Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що Росія вперше в історії має більше ядерних ракет, ніж її конкуренти. Він також сказав, що безпека Росії буде гарантована на десятиліття завдяки її унікальній стратегічній зброї.

Заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко розповів, що Росія вживає всіх необхідних військово-технічних запобіжних заходів у відповідь на модернізацію США винищувачів F-35 для несення ядерної зброї.

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Аналітики ISW вважають, що Росія часто посилається на свій ядерний потенціал для того, щоб відмовити Захід від надання Україні нових пакетів військової допомоги.

Нагадаємо, у країні-агресорці відбулись невдалі випробування ракет «Ярс» і «Булава» – носіїв ядерної зброї.

Як повідомлялося раніше, 2 листопада російський диктатор Володимир Путін відкликав ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. До цього він припустив, що після відмови від міжнародних зобов'язань Росія зможе відновити ядерні випробування, оскільки їх просять фахівці, які створюють сучасні озброєння.