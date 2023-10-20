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Робота в Румунії: на яку зарплатню можуть розраховувати українці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Робота в Румунії: на яку зарплатню можуть розраховувати українці
У Румунії для українців менше проблем із пошуком житла
фото із відкритих джерел

У Румунії більшість роботодавців надають безкоштовно житло та проїзд до роботи

Від початку повномасштабного вторгнення в Румунії було працевлаштовано 6 954 українських громадян, а 500 румунських роботодавців висловили готовність прийняти на роботу українців. Про це прозвітувало у вересні Міністерство праці та соціальної солідарності Румунії, інформує Міграційна платформа EWL.

У серпні Міністерство праці Румунії повідомляло про найвищу кількість після 24 лютого 2022 року укладених із громадянами України договорів (6 850), які виїхали до Румунії через війну. До повномасштабного вторгнення було укладено 1 125 трудових договорів.

За даними експертів EWL, для громадян України у Румунії пропонують найчастіше просту фізичну роботу. Це переважно вакансії, які не вимагають досвіду та знання румунської мови.

Восени для українців у Румунії є робота на підприємствах автомобільної галузі, харчової та переробної промисловості, пекарнях та інших. Це здебільшого підприємства, розташовані у великих містах або передмістях.

Мінімальна зарплата становить близько €600. В місяць можна заробити €900-1,2 тис. і до €1,5 тис. на руки у високий сезон виробництва.

Водночас більшість роботодавців надають безкоштовно житло, забезпечують безкоштовним проїздом до роботи, а також видають талони на харчування, які можна використати у румунських супермаркетах, як додатковий елемент мотивування працівників.

Крім того, вони забезпечують опіку над дітьми жінок з України, поки ті працюють. Усе це перетворює Румунію не тільки на країну прихистку для українських біженців, а й на новий напрямок для трудової міграції, який активно розвивається, вважають аналітики EWL.

Українські біженці приїжджають працювати в Румунію на 4-5 місяців, роблять 1-2 місяці перерви та знову повертаються. Таких серед наших клієнтів близько 20%. Ці тенденції стали виразними влітку.

«Це свідчить про формування явища трудової міграції та сезонних робіт для українських біженців до Румунії», – розповів директор міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Марцін Колодзейчик.

Румунію обирають ще й через ліберальний підхід у легалізації та працевлаштуванні. На відміну від деяких країн ЄС, Румунія не відмовляє у тимчасовому захисті, якщо людина вже користувалася прихистком в іншій країні ЄС.

Українські біженці протягом півтора року побували та спробували пожити в кількох країнах Європи – десь не підходять умови, десь треба знати англійську, наприклад, у Нідерландах, не всі країни ЄС видають тимчасовий захист повторно. Румунія ж охоче приймає всіх.

«Економіка розвивається завдяки інвестиціям, країна має значні кадрові потреби, тому використовує шанс заповнити дефіцит працівників. Кількість вакансій для працівників з України збільшується щомісяця», – зазначив Колодзейчик.

Нагадаємо, вперше за десятиліття населення Румунії збільшилося минулого року через те, що на підставі рішення ЄС держави-члени мають враховувати українських біженців з тимчасовим посвідкою на проживання серед іммігрантів. Про це пише Libertatea з посиланням на дані румунського Національного інституту статистики (INS).

Згідно з попереднім звітом INS, минулого року постійне населення Румунії збільшилось на 9,1 тис осіб порівняно з 2021 роком. За статистикою, у перший 2021 року в країні проживало 19 051 562 особи. У 2022 році останній перепис населення, що відображає стан на 1 грудня, показав, що в Румунії постійно проживає 19 053 815 осіб.

За даними Інституту статистики, минулого року Румунію залишило 201 тис. жителів, у той час як кількість румунських громадян та іноземних мігрантів, які повернулися, на час більше року, разом з українськими біженцями, які потребують тимчасового захисту в Румунії, наблизилося до 287 тисяч.

Читайте також: ЄС продовжив тимчасовий захист для біженців з України
Теги: економіка населення трудові мігранти робота житло українці мігранти Румунія зарплата біженці

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