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«Ніде немає роботи»: як війна з ХАМАСом б'є по економіці Ізраїлю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Ніде немає роботи»: як війна з ХАМАСом б'є по економіці Ізраїлю
На вулицях Ізраїлю завжди багато людей, але зараз вони порожні
фото з відкритих джерел

Люди в Ізраїлі бояться виходити з дому, тож бізнес переживає складні часи 

В Ізраїлі нове арабо-ізраїльське загострення дуже вдарило по економіці. Поки Ізраїль переживає найкривавішу атаку на її територію із 7 жовтня, торгівля, робота кафе та ресторанів на напівпорожніх вулицях місць занепадає. Про це пише Financial Times.

Початковий шок від нападу ХАМАС 7 жовтня змусив Ізраїль закрити бари та ресторани та скасувати сотні рейсів. Рекордна мобілізація військових резервістів – близько 360 тис ізраїльтян було призвано – призвела до того, що на підприємствах, які досі працюють, не вистачає персоналу.

Ракетний обстріл з боку палестинських бойовиків у Газі та посилення напруженості з бойовиками Хізболли в Лівані спонукали до евакуації великих територій на його північному та південному кордонах.

Війна та регіональна напруженість поширилися на ізраїльських ринках: шекель впав нижче 4 за долар, оскільки інвестори роблять ставку на тривалий конфлікт із великими економічними витратами. Ціна страхування державного боргу Ізраїлю різко зросла.

У сфері послуг гостра напруга. За звичайний тиждень Ніна Мізрахі, водійка таксі з північного Ізраїлю, здійснює від 20 до 40 поїздок на день. Минулого тижня вона робила в середньому один. «Ніде немає роботи. Я дійсно не знаю, як малий бізнес збирається продовжувати працювати», – сказала вона. 

Головний економіст інвестиційного дому Psagot Гай Бейт-Ор зазначає, що наслідки можуть бути гіршими, ніж місячне протистояння Ізраїлю з Хізболлою в 2006 році. За його словами, економічне виробництво може скоротитися на 2-3 рази уже між третім і четвертим кварталами.

«Нас чекає тривала операція, і це серйозно вдарить по ізраїльській економіці. Люди скасовують свята, вечірки, заходи. Люди сидять вдома. Діти вдома, тому багато людей не можуть працювати. Школи по всьому Ізраїлю перейшли на дистанційне навчання», – сказав він.

Постраждав і туризм, якраз починається традиційний жовтневий-грудний високий сезон. Голова Ізраїльської асоціації екскурсоводів Ганіт Пелег сказала: деякі тури, які не відбулися через пандемію, були вдруге скасовані через побоювання, що вторгнення в Газу може призвести до більшої кількості жертв у Ізраїлі.

«Ми отримуємо скасування щодня», – сказала вона, додавши, що колапс у бізнесі нагадує те, що сталося під час пандемії. «Ми щойно одужали від Covid. І ось ми знову».

У районах південного Ізраїлю навколо Гази, що найбільше постраждали від нападу ХАМАСу, ситуація чи не найгірша у країні. До війни Сдерот був містом з 30 тис мешканців. До цього тижня це було місто-привид, понад 90% населення якого було евакуйовано, низка магазинів закриті, а світлофори на перехрестях постійно блимають оранжевим.

До слова, ЦАХАЛ поки не має чіткого військового шляху до досягнення поставленої прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху мети знищення ХАМАС. Про це пише газета New York Times з посиланням на анонімні джерела в адміністрації Байдена. За їхніми словами, після всіх розмов із ізраїльськими офіційними особами з 7 жовтня американці досі не бачили досяжного плану дій.

Газета пише, що це відображає і публічний виступ Байдена в Тель-Авіві минулого тижня, коли він згадав, що Ізраїлю необхідна «ясність щодо цілей та чесна оцінка того, чи приведе той шлях, яким ви прямуєте, до досягнення цих цілей».

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Теги: конфлікт населення місто Сектор Газа робота ХАМАС безробіття навчання мобілізація туризм обстріл бізнес торгівля війна свята Ізраїль економіка

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